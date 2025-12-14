تحديد موعد ومكان قرعة كأس آسيا 2027

بتعليق ساخر.. محمد صلاح يتفادى إشعال أزمته مع ليفربول
08:02 | 2025-12-14
أزمة في الملاعب العراقية: حكام يمتنعون عن التحكيم احتجاجاً على تأخر مستحقاتهم (وثيقة)
06:20 | 2025-12-14
رسمياً.. البصرة تستضيف بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية 2026
06:10 | 2025-12-14
تشكيلة الأولمبي لمواجهة قطر في نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً
06:00 | 2025-12-14
تقارير اسبانية: محمد بن سلمان ينوي شراء برشلونة بـ10 مليار يورو
04:05 | 2025-12-14
ملامح خصم العراق تتضح: سورينام يغرق بالأزمات وبوليفيا تسبق الجميع بالتحضير
03:41 | 2025-12-14