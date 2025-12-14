Alsumaria Tv
تحديد موعد ومكان قرعة كأس آسيا 2027

رياضة

2025-12-14 | 07:25
تحديد موعد ومكان قرعة كأس آسيا 2027
414 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تحديد يوم السبت الموافق 11 نيسان من عام 2026 موعداً رسمياً لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان، أنه "وجه اللجنة المنظمة للبطولة بضرورة اختيار مكان مناسب لإقامة حفل القرعة، على أن يكون في العاصمة السعودية الرياض أو في مدينة جدة".

ومن المقرر أن تشهد القرعة مشاركة المنتخب العراقي الى جانب بقية المنتخبات المتأهلة الى النهائيات القارية، حيث ستحدد القرعة مسار المنافسات وتوزيع المنتخبات على المجموعات، تمهيداً لانطلاق البطولة المرتقبة.
