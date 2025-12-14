بتعليق ساخر.. محمد صلاح يتفادى إشعال أزمته مع ليفربول

وبدأ صلاح اللقاء من مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة على التوالي، في ظل أزمته مع إدارة والمدرب أرني سلوت، لكنه شارك كبديل في الدقيقة 25 بعد إصابة زميله .وتمكن النجم المصري من صناعة الهدف الثاني لنادي ليفربول الذي سجله ، حيث أرسل ركلة ركنية حولها المهاجم الفرنسي برأسية في الشباك.وبعد المباراة انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصلاح وهو يمر خلف زميله الهولندي ، قائد الفريق، في المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام في ملعب "أنفيلد" حيث أقيمت مباراة ليفربول وبرايتون.وسأل أحد المراسلين "مو صلاح، هل تريد الحديث مجددا؟"، ليرد النجم المصري ضاحكا "أتحدث مرتين على التوالي في أسبوع؟.. لا".وكان صلاح أثار ضجة كبرى الأسبوع الماضي بعد تصريحات مثيرة للجدل هاجم فيها مدربه أرني سلوت وإدارة النادي بعد مباراة ليدز بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء.وردا على تلك التصريحات استبعد صلاح من مباراة ليفربول أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.ويستعد صلاح للانضمام لصفوف منتخب مصر الذي سيشارك في كأس أمم إفريقيا بالمغرب خلال الفترة من 21 الجاري إلى 18 يناير المقبل.