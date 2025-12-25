منافسات كأس الأمم الإفريقية تتوقف اليوم الخميس.. ما القصة؟

ويأتي قرار توقف المنافسات القارية لمدة 24 ساعة فقط تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس)، ليمنح الجماهير والمنظمين واللاعبين فرصة قصيرة لالتقاط الأنفاس قبل الدخول في معمعة الجولات الحاسمة.ومنذ قص شريط الافتتاح في الملاعب المغربية الأحد الماضي، لم تشهد البطولة مفاجآت صارخة، حيث سارت النتائج في الأيام الأربعة الأولى وفق التوقعات المنطقية.وأثبتت القوى الكبرى والمرشحة فوق العادة للقب جدارتها، مقدمة أداء قويا في مبارياتها الافتتاحية يؤكد جاهزيتها الكاملة للمنافسة على الكأس الغالية.أما ، فحقق منتخب فوزا على جزر القمر بهدفين دون رد في المباراة الافتتاحية، وهو انتصار منح "أسود الأطلس" شعورا بالارتياح أكثر من الاحتفال، بعد أن كان تحت ضغط كبير.وسيعود المنتخب للمنافسة غدا الجمعة بمواجهة قوية أمام مالي في الرباط ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وسط تركيز على احتمال عودة القائد .وكانت مشاركة النجم المغربي المتوج حديثا بلقب أفضل لاعب في إفريقيا محل شك بعد إصابته في الكاحل خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا مع فريقه الشهر الماضي، لكنه عاد للتدريبات الأسبوع الماضي وقد يحصل على بعض دقائق اللعب في مباراة الغد.ولا يزال التركيز مسلطا أيضا على نجم منتخب مصر، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء مع الشهر الماضي ثم انتقاداته لمدربه أرني سلوت.وتشكل البطولة فرصة لصلاح للابتعاد عن الضغوط مع ناديه، إذ سجل هدف الفوز المثير في اللحظات الأخيرة الاثنين الماضي ليقود مصر لقلب تأخرها أمام زيمبابوي إلى انتصار ثمين بنتيجة 2-1.وتأمل مصر في مواصلة استعادة بريقها عندما تواجه جنوب إفريقيا في أكادير غدا الجمعة.وشهدت البطولة حتى الآن انطلاقة قوية لكل من الجزائر والسنغال، إضافة إلى انتصارات حققها حامل اللقب كوت ديفوار، والأبطال السابقون وجمهورية الديمقراطية ونيجيريا وتونس.وتختتم منافسات دور المجموعات في 31 الجاري، على أن ينطلق دور الـ16 في الثالث من يناير، فيما تقام المباراة النهائية في الـ18 من الشهر ذاته.