اجتماع يمهد انتقال ليفاندوفسكي لدوري روشن السعودي

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية
عن اجتماع بين وكيل ليفاندوفسكي
وممثلين لدوري روشن السعودي، لبحث مدى إمكانية انتقاله لأحد الأندية هناك.
وأضافت: "الخيار المطروح على ليفاندوفسكي يتمثل في اللعب لموسمين في الدوري السعودي
، خاصة أن العرض جذاب من الناحية المالية".
يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه نادي شيكاغو فاير
الأمريكي، اهتمامه بضم صاحب الـ37 عاما، لكن الراتب المعروض على الأخير، أقل بكثير من نظيره السعودي.
وكان ليفاندوفسكي قد أكد مؤخرا أنه لا يتعجل حسم قراره بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، مما يفتح الباب على مصراعيه لكافة الخيارات.
وأفادت الصحيفة بأن ثمة مؤشرات تدلل على قرب نهاية رحلة ليفاندوفسكي داخل ملعب كامب نو
، خاصة مع تألق المهاجم الإسباني فيران توريس
، وثقة المدرب الألماني هانز فليك
، فيه، بالتعويل عليه باستمرار.
هذا فضلا عن كثرة الإصابات العضلية التي تعرض لها مهاجم بايرن ميونخ
السابق في الفترة الأخيرة، والتي تجبر البارسا
على اللعب بدونه في الكثير من المباريات.