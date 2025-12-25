اجتماع يمهد انتقال ليفاندوفسكي لدوري روشن السعودي

وكشفت صحيفة "آس" عن اجتماع بين وكيل وممثلين لدوري روشن السعودي، لبحث مدى إمكانية انتقاله لأحد الأندية هناك.وأضافت: "الخيار المطروح على ليفاندوفسكي يتمثل في اللعب لموسمين في ، خاصة أن العرض جذاب من الناحية المالية".يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه نادي الأمريكي، اهتمامه بضم صاحب الـ37 عاما، لكن الراتب المعروض على الأخير، أقل بكثير من نظيره السعودي.وكان ليفاندوفسكي قد أكد مؤخرا أنه لا يتعجل حسم قراره بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، مما يفتح الباب على مصراعيه لكافة الخيارات.وأفادت الصحيفة بأن ثمة مؤشرات تدلل على قرب نهاية رحلة ليفاندوفسكي داخل ، خاصة مع تألق المهاجم الإسباني ، وثقة المدرب الألماني ، فيه، بالتعويل عليه باستمرار.هذا فضلا عن كثرة الإصابات العضلية التي تعرض لها مهاجم السابق في الفترة الأخيرة، والتي تجبر على اللعب بدونه في الكثير من المباريات.