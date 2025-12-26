Alsumaria Tv
LIVE
ما هو سر رونالدو الذي يرفض الإفصاح عنه؟

رياضة

2025-12-26 | 03:22
ما هو سر رونالدو الذي يرفض الإفصاح عنه؟
115 شوهد

السومرية نيوز- رياضي
يُعرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحرصه الشديد على الفصل بين نجوميته العالمية وحياته العائلية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأبنائه الخمسة الذين يشكلون محوراً أساسياً في حياته الخاصة، بعيداً عن ضجيج الإعلام.

ويمتلك رونالدو خمسة أبناء، ثلاثة منهم وُلدوا عبر أمهات بديلات، فيما أنجبت له شريكته وخطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز ابنتين. ويُعد نجله الأكبر كريستيانو جونيور، المولود في حزيران 2010 من أم بديلة في الولايات المتحدة، أول أبنائه، قبل أن يعلن في حزيران 2017 عن ولادة التوأمين إيفا وماتيو بالطريقة ذاتها، فيما أنجبت له جورجينا ابنتيه ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا.
ورغم مرور السنوات، يواصل قائد المنتخب البرتغالي رفضه القاطع الكشف عن هوية الأمهات البديلات لأبنائه، وخصوصاً والدة نجله الأكبر الذي يبلغ اليوم 15 عاماً.
وفي تصريحات سابقة، أكد رونالدو أن الجمهور “لن يعرف أبداً” هوية الأم البديلة لكريستيانو جونيور، مشدداً على أن قراره يأتي حرصاً على حماية ابنه من الضغوط الإعلامية والتدخلات الخارجية، مع تعهده بإبلاغه بالحقيقة عندما يبلغ مرحلة من النضج تؤهله لفهم الأمر.
وكان النجم البرتغالي قد أشار في وقت سابق إلى سن معينة لإطلاع نجله على الحقيقة، قبل أن يوضح لاحقاً أن المسألة لا ترتبط بالعمر بقدر ما ترتبط بمدى النضج والاستيعاب، مؤكداً أنه سيتحدث معه بشكل مباشر في الوقت المناسب.
وحتى الآن، لا يُعرف ما إذا كان رونالدو قد كشف بالفعل هذا السر لنجله الأكبر، إلا أن المؤكد هو التزامه بوعده بإطلاعه على الحقيقة حين يصبح قادراً على التعامل معها بنضج ووعي.
وعلى الصعيد الرياضي، يسير كريستيانو جونيور بخطوات واثقة على خطى والده، إذ يلعب حالياً ضمن فرق الفئات السنية لنادي النصر السعودي، بعد تجارب سابقة في أكاديميات مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، تزامناً مع تمثيل والده للفريق الأول في الناديين، في مشهد يعكس استمرار الإرث الكروي لعائلة رونالدو.
