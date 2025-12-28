حفل "غلوب سوكر" الليلة.. تعرّف على أبرز المرشحين والقنوات الناقلة

ويعد مؤتمر دبي الرياضي هو المسؤول عن تنظيم حفل غلوب سوكر والذي انطلق لأول مرة منذ 15 عاما ولكن تم تطويره مؤخرا ليشمل مختلف الفئات على غرار الجوائز العالمية الشهيرة.وتضم جوائز غلوب سوكر: أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل فريق للرجال، أفضل فريق للسيدات، أفضل مدرب، أفضل لاعب خط وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد، أفضل وكيل أعمال، أفضل مدير رياضي، أفضل لاعب في الشرق الأوسط.المرشحون لجوائز غلوب سوكر 2025أفضل لاعب: (باريس سان جيرمان)، (ريال مدريد)، لامين جمال (برشلونة)، رافينها (برشلونة)، فيتينها (باريس سان جيرمان).أفضل مدرب: تشابي ألونسو (ريال مدريد)، ميكيل أرتيتا (آرسنال)، (باريس سان جيرمان)، (برشلونة)، إنزو ماريسكا (تشيلسي).أفضل فريق للرجال: برشلونة، ، ، ، فلامينغو.أفضل لاعب خط وسط: جود بيلينغهام (ريال مدريد)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، كول بالمر (تشيلسي)، بيدري (برشلونة)، فيتينها (باريس سان جيرمان).أفضل مهاجم: عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)، خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)، مبابي (ريال مدريد)، رافينها (برشلونة)، لامين جمال (برشلونة).أفضل لاعب صاعد: باو كوبارسي (برشلونة)، ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)، أردا غولر (ريال مدريد)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، كينان يلدز (يوفنتوس).أفضل لاعب في الشرق الأوسط: سالم الدوسري (الهلال)، (اتحاد جدة)، رياض محرز (أهلي جدة)، (النصر).وتنطلق مراسم الحفل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت العراق والسعودية، 7 بتوقيت الإمارات.وسيكون حفل جوائز "غلوب سوكر" منقولا بصورة مجانية عبر قناة الرياضية المفتوحة، وأيضا البث المباشر للحفل سيكون متاحا بصورة مجانية عبر حسابات القناة على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك عبر الموقع الرسمي لغلوب سوكر.