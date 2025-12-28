Alsumaria Tv
يامال أفضل لاعب شاب في الدوري الإسباني

رياضة

2025-12-28 | 11:27
يامال أفضل لاعب شاب في الدوري الإسباني
107 شوهد

السومرية نيوز – رياضي
فرض نادي برشلونة حضوره القوي في حفل "غلوب سوكر"، بعدما سيطر على أربع جوائز بارزة، اذ تُوِّج النادي الكتالوني بجائزة أفضل نادٍ في الدوري الإسباني.

وعلى الصعيد الفردي، خطف النجم البرازيلي رافينيا الأضواء بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الليغا، تقديراً لدوره المؤثر مع فريقه في الموسم الماضي
كما واصل النجم الشاب لامين يامال كتابة فصول جديدة من التألق، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإسباني، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، وركيزة أساسية في مشروع برشلونة للمستقبل.
واكتملت رباعية الجوائز بحصول المدرب الألماني هانز فليك على جائزة أفضل مدرب، تتويجاً لعمله الفني المميز وقدرته على بناء فريق متوازن يجمع بين الخبرة والشباب.
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
