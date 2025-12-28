يامال أفضل لاعب شاب في الدوري الإسباني

"غلوب سوكر".. البرتغال يظفر بجائزة افضل منتخب ورنالدو ينال أفضل لاعب الشرق الاوسط
12:10 | 2025-12-28
الزوراء يخطف فوزاً ثميناً من الميناء في نجوم العراق
11:50 | 2025-12-28
كرة قدم.. تعرف على التشكيلة المثالية لعام 2025
11:41 | 2025-12-28
مدربُ منتخبِنا الوطني: أكثرُ من مليونِ عراقيٍّ ينتظروننا عندَ التأهلِ لكأسِ العالم
11:11 | 2025-12-28
موزمبيق تتخلص من أسوأ رقم في تأريخ الأمم الافريقية
10:49 | 2025-12-28
بروفة في الدوحة.. قطر تنظم بطولة ودية كبرى للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026
07:00 | 2025-12-28