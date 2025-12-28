يامال أفضل لاعب شاب في الدوري الإسباني

وعلى الصعيد الفردي، خطف النجم البرازيلي رافينيا الأضواء بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في ، تقديراً لدوره المؤثر مع فريقه في الموسم الماضيكما واصل النجم الشاب كتابة فصول جديدة من التألق، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في ، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، وركيزة أساسية في مشروع برشلونة للمستقبل.واكتملت رباعية الجوائز بحصول المدرب الألماني على ، تتويجاً لعمله الفني المميز وقدرته على بناء فريق متوازن يجمع بين الخبرة والشباب.