الزوراء يصدر موقفاً من ملف تفريغ لاعبي المنتخب الأولمبي

وذكرت الهيئة في بيان، أنها استقبلت الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وأبدت استعدادها الكامل للتعاون، سواء من خلال تفريغ ثلاثة لاعبين أو تأجيل مباريات الفريق ضمن منافسات ، إلا أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من قبل الاتحاد والجهاز الفني.وأضاف البيان أن دعم للمنتخبات الوطنية لم يقتصر على الجانب الفني، بل شمل توفير الملعب الرئيسي وملعب الشالجية لاحتضان تدريبات المنتخبين الوطني والأولمبي، في تأكيد على استمرار تعاون النادي ومساندته للمنتخبات الوطنية في مختلف الظروف.وأشار البيان إلى أن قاعدة اختيار لاعبي المنتخب الأولمبي واسعة، نظراً لتوفر عدد كبير من اللاعبين المؤهلين من حيث الأعمار في دوري نجوم والدوري الممتاز ودوري الرديف، في حين يلتزم نادي بقائمة محددة لا تتجاوز (25) لاعباً، إضافة إلى معاناته من إصابات مؤثرة، ورغم ذلك كان هناك إصرار على استدعاء ستة لاعبين من صفوف الفريق دون غيره من الأندية، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ولا ينسجم مع المنافسة، لاسيما في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في الدوري.وأكدت الهيئة الإدارية أنها كانت ولا تزال من أكثر المؤسسات الرياضية التزاماً بدعم المنتخبات الوطنية، مشيرة إلى أنها لبّت في مناسبات سابقة العديد من طلبات التفريغ، بما في ذلك تفريغ عدد كبير من لاعبي منتخب الناشئين دون تأجيل مباريات النادي.وبيّن البيان أن الهيئة الإدارية عقدت اجتماعاً رسمياً اليوم لمناقشة كتاب بشأن طلب تفريغ لاعبي المنتخب الأولمبي للمشاركة في تحت (23) سنة، وبعد دراسة الموضوع من الجوانب القانونية والفنية كافة، وبما ينسجم مع مصلحة النادي وسير منافسات الدوري، قررت عدم تفريغ اللاعبين لهذه البطولة.وعزت الهيئة قرارها إلى استمرار منافسات الدوري دون توقف، وضغط جدول المباريات، ما يستوجب تواجد جميع لاعبي الفريق للحفاظ على استقراره وضمان عدالة المنافسة، مؤكدة في الوقت ذاته أن لوائح (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) لا تلزم الأندية بتفريغ اللاعبين لبطولات الفئات العمرية خارج أيام الرسمية.وختمت الهيئة الإدارية بيانها بالتأكيد على أن قرار عدم التفريغ جاء منسجماً مع اللوائح الدولية ومع مصلحة النادي والدوري، لافتة إلى أن أي إضافة أو تعديل على لائحة الانضباط في هذه المرحلة يُعد إجراء يصعب الالتزام به، ومشددة على احتفاظها بحق إلى الطرق القانونية في حال إصرار الاتحاد على عرقلة مسيرة النادي دون غيره من الأندية.