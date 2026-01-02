Alsumaria Tv
الزوراء يصدر موقفاً من ملف تفريغ لاعبي المنتخب الأولمبي

رياضة

2026-01-02 | 17:10
الزوراء يصدر موقفاً من ملف تفريغ لاعبي المنتخب الأولمبي
129 شوهد


أصدرت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، بياناً رسمياً أوضحت فيه موقفها من ملف تفريغ لاعبي المنتخب الأولمبي، مؤكدة أنها تعاملت مع الموضوع بأعلى درجات المسؤولية والشفافية.


وذكرت الهيئة في بيان، أنها استقبلت الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وأبدت استعدادها الكامل للتعاون، سواء من خلال تفريغ ثلاثة لاعبين أو تأجيل مباريات الفريق ضمن منافسات دوري نجوم العراق، إلا أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من قبل الاتحاد والجهاز الفني.

وأضاف البيان أن دعم نادي الزوراء للمنتخبات الوطنية لم يقتصر على الجانب الفني، بل شمل توفير الملعب الرئيسي وملعب الشالجية لاحتضان تدريبات المنتخبين الوطني والأولمبي، في تأكيد على استمرار تعاون النادي ومساندته للمنتخبات الوطنية في مختلف الظروف.

وأشار البيان إلى أن قاعدة اختيار لاعبي المنتخب الأولمبي واسعة، نظراً لتوفر عدد كبير من اللاعبين المؤهلين من حيث الأعمار في دوري نجوم العراق والدوري الممتاز ودوري الرديف، في حين يلتزم نادي الزوراء بقائمة محددة لا تتجاوز (25) لاعباً، إضافة إلى معاناته من إصابات مؤثرة، ورغم ذلك كان هناك إصرار على استدعاء ستة لاعبين من صفوف الفريق دون غيره من الأندية، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ولا ينسجم مع عدالة المنافسة، لاسيما في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في الدوري.

وأكدت الهيئة الإدارية أنها كانت ولا تزال من أكثر المؤسسات الرياضية التزاماً بدعم المنتخبات الوطنية، مشيرة إلى أنها لبّت في مناسبات سابقة العديد من طلبات التفريغ، بما في ذلك تفريغ عدد كبير من لاعبي منتخب الناشئين دون تأجيل مباريات النادي.

وبيّن البيان أن الهيئة الإدارية عقدت اجتماعاً رسمياً اليوم لمناقشة كتاب الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن طلب تفريغ لاعبي المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت (23) سنة، وبعد دراسة الموضوع من الجوانب القانونية والفنية كافة، وبما ينسجم مع مصلحة النادي وسير منافسات الدوري، قررت عدم تفريغ اللاعبين لهذه البطولة.

وعزت الهيئة قرارها إلى استمرار منافسات الدوري دون توقف، وضغط جدول المباريات، ما يستوجب تواجد جميع لاعبي الفريق للحفاظ على استقراره وضمان عدالة المنافسة، مؤكدة في الوقت ذاته أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) لا تلزم الأندية بتفريغ اللاعبين لبطولات الفئات العمرية خارج أيام الفيفا الرسمية.

وختمت الهيئة الإدارية بيانها بالتأكيد على أن قرار عدم التفريغ جاء منسجماً مع اللوائح الدولية ومع مصلحة النادي والدوري، لافتة إلى أن أي إضافة أو تعديل على لائحة الانضباط في هذه المرحلة يُعد إجراء يصعب الالتزام به، ومشددة على احتفاظها بحق اللجوء إلى الطرق القانونية في حال إصرار الاتحاد على عرقلة مسيرة النادي دون غيره من الأندية.
اولمبي العراق يغادر الاحد الى السعودية للمشاركة في نهائيات اسيا
14:39 | 2026-01-02
أسطورة مدريد راؤول يصدم رونالدو بسبب ميسي.. ماذا قال
11:31 | 2026-01-02
كانسيلو يحدث ضجة في أروقة برشلونة.. السبب الهلال السعودي
08:24 | 2026-01-02
تحول تاريخي في نظام بطولة كأس الخليج
16:10 | 2026-01-01
لامين يامال يغيب ويثير الذعر في برشلونة
15:10 | 2026-01-01
راموس يتحرك لشراء ناد إسباني
13:22 | 2026-01-01
توضيح رسمي بشأن تخفيض الغرامات المرورية
25.23%
06:08 | 2026-01-01
توضيح رسمي بشأن تخفيض الغرامات المرورية
06:08 | 2026-01-01
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
19.94%
04:06 | 2026-01-01
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
04:06 | 2026-01-01
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
19.62%
01:16 | 2026-01-01
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
01:16 | 2026-01-01
وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)
Play
14.46%
06:34 | 2026-01-01
وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)
06:34 | 2026-01-01
بعد التهديد.. أول رد من مجلس الامن القومي الإيراني على تغريدة ترامب
10.82%
04:23 | 2026-01-02
بعد التهديد.. أول رد من مجلس الامن القومي الإيراني على تغريدة ترامب
04:23 | 2026-01-02
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
9.92%
03:10 | 2026-01-02
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
03:10 | 2026-01-02
اغتيال قيادي في سرايا السلام خلال زيارته إلى ميسان
Play
اغتيال قيادي في سرايا السلام خلال زيارته إلى ميسان
14:33 | 2026-01-02
في اليمن.. اشتباكات عنيفة بين قوات درع الوطن والانتقالي في معسكر الخشعة (فيديو)
Play
في اليمن.. اشتباكات عنيفة بين قوات درع الوطن والانتقالي في معسكر الخشعة (فيديو)
07:13 | 2026-01-02
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان (فيديو)
Play
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان (فيديو)
05:33 | 2026-01-02
اليمن.. تقدم كبير لقوات درع الوطن لاستلام المواقع العسكرية في حضرموت
Play
اليمن.. تقدم كبير لقوات درع الوطن لاستلام المواقع العسكرية في حضرموت
05:24 | 2026-01-02
"البنيان المرصوص".. أبرز نشاطات وانجازات مشروع السيد الصدر
Play
"البنيان المرصوص".. أبرز نشاطات وانجازات مشروع السيد الصدر
03:30 | 2026-01-02
وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)
Play
وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)
06:34 | 2026-01-01
مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير عنيف في بغداد (فيديو)
Play
مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير عنيف في بغداد (فيديو)
06:00 | 2026-01-01
كاظم الساهر يرصد نور صبري بين الحشود ويفاجئه بتحية وسط الحفل (فيديو)
Play
كاظم الساهر يرصد نور صبري بين الحشود ويفاجئه بتحية وسط الحفل (فيديو)
02:35 | 2025-12-31
مشاجرة بين أشخاص يحملون الجنسية السورية وسط بغداد
Play
مشاجرة بين أشخاص يحملون الجنسية السورية وسط بغداد
16:08 | 2025-12-30
قرارات مفاجئة تهز سوق السيارات.. فيديو
Play
قرارات مفاجئة تهز سوق السيارات.. فيديو
14:29 | 2025-12-30
