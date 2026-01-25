Alsumaria Tv
اصطدم بحارس المرمى.. وفاة لاعب خلال مباراة لكرة القدم

رياضة

2026-01-25 | 11:53
اصطدم بحارس المرمى.. وفاة لاعب خلال مباراة لكرة القدم
908 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
شهدت ملاعب كرة القدم المصرية واقعة أليمة مساء اليوم الأحد، حيث أعلن مركز شباب البكاري وفاة أحد لاعبيه، إثر تعرضه لإصابة مميتة خلال مباراة فريقه أمام نادي الشيخ زايد، ضمن مواجهات الجولة الـ16 بالمجموعة الثانية من دوري القسم الرابع.

وأكد المركز وفاة لاعبه الشاب لؤي علي، متأثراً بإصابته حيث شهدت المباراة تدخلا عنيفاً وقوياً من جانب حارس مرمى فريق الشيخ زايد تجاه اللاعب، مما أسفر عن إصابة مباشرة وخطيرة أدت إلى حدوث ثقب في المعدة.
على الفور، تم نقل اللاعب إلى المستشفى حيث استدعت حالته دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.
فوز تحول إلى مأتم
يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز مركز شباب البكاري على الشيخ زايد بهدفين دون مقابل، وهو الفوز الذي تحول إلى مأتم عقب إعلان خبر الوفاة.
تأتي واقعة وفاة اللاعب لؤي علي لتعيد إلى الأذهان سلسلة من الفواجع التي هزت الملاعب المصرية، حيث شهدت السنوات الأخيرة حوادث مؤلمة للاعبين فقدوا حياتهم إما داخل المستطيل الأخضر أو متأثرين بإصابات ومضاعفات صحية مفاجئة
وتعد حالة اللاعب الدولي أحمد رفعت هي الأكثر تأثيراً في الفترة الأخيرة، حيث سقط بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مارس 2024 إثر توقف عضلة القلب.
صدمات في الوسط الرياضي
ورغم استعادته للوعي وخضوعه لرحلة علاج طويلة، إلا أنه توفي في تموز 2024، تاركاً صدمة كبيرة في الوسط الرياضي والشارع المصري.
في واقعة مشابهة لما حدث مع لؤي علي في "دوري المظاليم"، توفي اللاعب سامي سعيد في كانون الثاني من العام 2022 أثناء مباراة فريقه مطروح أمام السلوم في دوري القسم الثالث، بعدما ابتلع لسانه وفشلت محاولات إنقاذه داخل الملعب.
لم تقتصر الفواجع على اللاعبين فقط، بل امتدت للمدربين حيث توفي أدهم السلحدار في كانون الثاني من العام 2021 إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها أثناء احتفاله بهدف فوز فريقه المجد السكندري في اللحظات الأخيرة من المباراة.
فيديوهات

"عصابة الستوتة".. الإطاحة بشخصين متخصصين بسرقة المحال التجارية في بغداد
Play
"عصابة الستوتة".. الإطاحة بشخصين متخصصين بسرقة المحال التجارية في بغداد
11:45 | 2026-01-25
"لولا تنازلنا لما جلستَ في مكانك".. مشادة بين الجبوري والحلبوسي تحت قبة البرلمان (فيديو)
Play
"لولا تنازلنا لما جلستَ في مكانك".. مشادة بين الجبوري والحلبوسي تحت قبة البرلمان (فيديو)
06:04 | 2026-01-25
احتجاجات الجامعات تتصاعد لمستويات جديدة.. قطع شارع الجادرية و"مكافحة الشغب" تصل لجامعة بغداد
Play
احتجاجات الجامعات تتصاعد لمستويات جديدة.. قطع شارع الجادرية و"مكافحة الشغب" تصل لجامعة بغداد
04:15 | 2026-01-25
أساتذة الجامعات سيعملون "سائقي تكسي".. قطع المخصصات سيخفض الرواتب الى النصف والغضب يتصاعد
Play
أساتذة الجامعات سيعملون "سائقي تكسي".. قطع المخصصات سيخفض الرواتب الى النصف والغضب يتصاعد
01:36 | 2026-01-25
موظفو النهرين والمستنصرية ينفرون للتظاهر.. احتجاجات امام البوابات ضد استقطاع المخصصات
Play
موظفو النهرين والمستنصرية ينفرون للتظاهر.. احتجاجات امام البوابات ضد استقطاع المخصصات
01:08 | 2026-01-25
بينهم فؤاد حسين ونزار آميدي.. 19 مرشحًا يتنافسون على منصب رئاسة الجمهورية
Play
بينهم فؤاد حسين ونزار آميدي.. 19 مرشحًا يتنافسون على منصب رئاسة الجمهورية
16:30 | 2026-01-24
جامعات العراق تعلن الاضراب المفتوح والمطالبة باعادة النظر في قرار المالية
Play
جامعات العراق تعلن الاضراب المفتوح والمطالبة باعادة النظر في قرار المالية
15:50 | 2026-01-24
الإطار التنسيقي يعلن ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء (فيديو)
Play
الإطار التنسيقي يعلن ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء (فيديو)
12:51 | 2026-01-24
انهيار مبنى "كوزمتك" في كركوك (فيديو)
Play
انهيار مبنى "كوزمتك" في كركوك (فيديو)
11:29 | 2026-01-24
الثلوج تغطي قضاء عقرة في محافظة دهوك
Play
الثلوج تغطي قضاء عقرة في محافظة دهوك
10:42 | 2026-01-24
