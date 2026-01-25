اصطدم بحارس المرمى.. وفاة لاعب خلال مباراة لكرة القدم

وأكد المركز وفاة لاعبه الشاب لؤي علي، متأثراً بإصابته حيث شهدت المباراة تدخلا عنيفاً وقوياً من جانب حارس مرمى فريق الشيخ زايد تجاه اللاعب، مما أسفر عن إصابة مباشرة وخطيرة أدت إلى حدوث ثقب في المعدة.على الفور، تم نقل اللاعب إلى المستشفى حيث استدعت حالته دخوله لإجراء جراحة عاجلة في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.فوز تحول إلى مأتميذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز البكاري على الشيخ زايد بهدفين دون مقابل، وهو الفوز الذي تحول إلى مأتم عقب إعلان خبر الوفاة.تأتي واقعة وفاة اللاعب لؤي علي لتعيد إلى الأذهان سلسلة من الفواجع التي هزت الملاعب المصرية، حيث شهدت السنوات الأخيرة حوادث مؤلمة للاعبين فقدوا حياتهم إما داخل المستطيل الأخضر أو متأثرين بإصابات ومضاعفات صحية مفاجئةوتعد حالة اللاعب الدولي هي الأكثر تأثيراً في الفترة الأخيرة، حيث سقط بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مارس 2024 إثر توقف عضلة القلب.صدمات في الوسط الرياضيورغم استعادته للوعي وخضوعه لرحلة علاج طويلة، إلا أنه توفي في تموز 2024، تاركاً صدمة كبيرة في الوسط الرياضي والشارع المصري.في واقعة مشابهة لما حدث مع لؤي علي في "دوري المظاليم"، توفي اللاعب سامي سعيد في كانون الثاني من العام 2022 أثناء مباراة فريقه مطروح أمام السلوم في دوري القسم الثالث، بعدما ابتلع لسانه وفشلت محاولات إنقاذه داخل الملعب.لم تقتصر الفواجع على اللاعبين فقط، بل امتدت للمدربين حيث توفي السلحدار في كانون الثاني من العام 2021 إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها أثناء احتفاله بهدف فوز فريقه المجد السكندري في اللحظات الأخيرة من المباراة.