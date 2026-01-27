"سيدة حياتي".. رسالة مؤثرة من رونالدو إلى جورجينا في عيد ميلادها

ونشر صورة تجمعه بجورجينا عبر حساباته الرسمية، مرفقًا إياها بعبارة باللغة قال فيها: "Happy birthday to the woman of my life"، أي لسيدة حياتي، في رسالة قصيرة لكنها حملت دلالات رومانسية واضحة.وتأتي هذه اللفتة بعد إعلان جورجينا في عام 2025 خطوبتها رسميًا من رونالدو، حيث كشفت آنذاك عن خاتم الخطوبة عبر حسابها على إنستغرام، مؤكدة دخول علاقتهما مرحلة جديدة بعد سنوات من الارتباط.وبحسب تقارير إعلامية، من المنتظر أن تُقام مراسم الزواج رسميًا عقب انتهاء مشاركة رونالدو في 2026، وهو ما يزيد من اهتمام المتابعين بتفاصيل حياتهما الخاصة.وفي سياق آخر، واصلت خطف الأضواء، بعدما حضرت مؤخرًا العرض الخاص للفيلم الوثائقي عن السيدة الأولى ، والذي أُقيم في ، حيث شاركت متابعيها صورًا من داخل مقر الرئاسة الأمريكية.وظهرت في صور أمام الملصق الرسمي للفيلم، وأخرى لميلانيا أثناء إلقاء كلمتها، وعلّقت قائلة إنها كانت تجربة ملهمة، موجهة التهنئة لميلانيا على العمل والجهد المبذول فيه.يُذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى لجورجينا إلى البيت الأبيض، إذ سبق أن رافقت في الماضي خلال لقائه مع في المكتب البيضاوي، ما يعكس حضورها المتزايد في الفعاليات الدولية إلى جانب نجم كرة القدم العالمي.