"سيدة حياتي".. رسالة مؤثرة من رونالدو إلى جورجينا في عيد ميلادها

ونشر رونالدو
صورة تجمعه بجورجينا عبر حساباته الرسمية، مرفقًا إياها بعبارة باللغة الإنجليزية
قال فيها: "Happy birthday to the woman of my life"، أي عيد ميلاد سعيد
لسيدة حياتي، في رسالة قصيرة لكنها حملت دلالات رومانسية واضحة.
وتأتي هذه اللفتة بعد إعلان جورجينا في عام 2025 خطوبتها رسميًا من رونالدو، حيث كشفت آنذاك عن خاتم الخطوبة عبر حسابها على إنستغرام، مؤكدة دخول علاقتهما مرحلة جديدة بعد سنوات من الارتباط.
وبحسب تقارير إعلامية، من المنتظر أن تُقام مراسم الزواج رسميًا عقب انتهاء مشاركة رونالدو في بطولة كأس العالم
2026، وهو ما يزيد من اهتمام المتابعين بتفاصيل حياتهما الخاصة.
وفي سياق آخر، واصلت جورجينا رودريغيز
خطف الأضواء، بعدما حضرت مؤخرًا العرض الخاص للفيلم الوثائقي عن السيدة الأولى ميلانيا ترامب
، والذي أُقيم في البيت الأبيض
، حيث شاركت متابعيها صورًا من داخل مقر الرئاسة الأمريكية.
وظهرت رودريغيز
في صور أمام الملصق الرسمي للفيلم، وأخرى لميلانيا ترامب
أثناء إلقاء كلمتها، وعلّقت قائلة إنها كانت تجربة ملهمة، موجهة التهنئة لميلانيا على العمل والجهد المبذول فيه.
يُذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى لجورجينا إلى البيت الأبيض، إذ سبق أن رافقت كريستيانو رونالدو
في نوفمبر
الماضي خلال لقائه مع دونالد ترامب
في المكتب البيضاوي، ما يعكس حضورها المتزايد في الفعاليات الدولية إلى جانب نجم كرة القدم العالمي.