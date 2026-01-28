Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هاري كين يحسم موقفه ويغلق الطريق أمام برشلونة

رياضة

2026-01-28 | 03:06
هاري كين يحسم موقفه ويغلق الطريق أمام برشلونة
260 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

وجّه هاري كين، نجم بايرن ميونخ، صدمة قوية إلى إدارة برشلونة، التي دخلت في مفاوضات مع ممثلي اللاعب في إطار سعيها لضمه خلال الفترة الحالية، لتدعيم هجوم "البلوغرانا".



وبدأت إدارة البارسا بحثها في سوق الانتقالات لضم بديل للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويبلغ قائد منتخب بولندا 32 عامًا، ويدخل الأشهر الأخيرة من عقده مع النادي الكتالوني، وسط ترجيحات قوية برحيله عقب نهاية الموسم، وهو ما دفع إدارة "البلوغرانا" إلى تكثيف جهودها للبحث عن مهاجم جديد، يقود الخط الأمامي بداية من الصيف المقبل.

ووضع البارسا بالفعل عددًا من الأسماء البارزة على طاولته، من بينها الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، والصربي دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس، ومهاجم بايرن ميونخ وقائد منتخب إنجلترا، هاري كين.

وبحسب ما ذكره تقرير لمنصة "TouchlineX"، فإن برشلونة أجرى اتصالات غير رسمية مع محيط كين، في محاولة لاستكشاف إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن هذه المحاولة قوبلت بالرفض.

وشدد التقرير على أن وكلاء المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا أغلقوا الباب أمام أي نقاش، في ظل دخول كين بالفعل في مفاوضات متقدمة لتجديد عقده مع ناديه الألماني.

ويمتد عقد كين الحالي مع بايرن ميونخ حتى صيف 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًّا تبلغ قيمته 65 مليون يورو، وهو ما جعله خيارًا مغريًا للنادي الكتالوني من الناحية النظرية.

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، في تصريحات إعلامية أخيرة: "نحن بالفعل في محادثات مع هاري لتمديد عقده".

ومن المنتظر أن يسفر الاتفاق الجديد عن تمديد عقد نجم منتخب إنجلترا لعامين إضافيين، في ظل استقراره التام في ميونخ، وعدم رغبته في خوض تجربة جديدة في الوقت الحالي.

ويتصدر هاري كين ترتيب هدافي الدوري الألماني للموسم الجاري، حيث سجل 21 هدفًا لصالح فريقه البافاري.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ليلة الحسم الأوروبي.. إليكم جدول مواجهات دوري أبطال أوروبا اليوم
02:46 | 2026-01-28
يوم غد.. مبابي يهدد رقم رونالدو ومورينيو يواجه عقدته
15:01 | 2026-01-27
"سيدة حياتي".. رسالة مؤثرة من رونالدو إلى جورجينا في عيد ميلادها
12:01 | 2026-01-27
دوري النجوم.. التعادل الإيجابي ينهي مواجهة الكرخ وأربيل
09:12 | 2026-01-27
بلاتر يدعو لمقاطعة مونديال 2026
06:15 | 2026-01-27
بينها الشرطة وأربيل.. خمس مواجهات في دوري نجوم العراق اليوم
05:37 | 2026-01-27
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في &quot;المنطقة الخضراء&quot;
32.25%
14:15 | 2026-01-26
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
14:15 | 2026-01-26
بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية
15.06%
08:20 | 2026-01-27
بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية
08:20 | 2026-01-27
أسعار الدولار تقفز لمستويات لم تصلها منذ عام
14.28%
03:10 | 2026-01-27
أسعار الدولار تقفز لمستويات لم تصلها منذ عام
03:10 | 2026-01-27
بعد القفزات المتسارعة.. خبير يحدد مدى استمرار &quot;تحليق الدولار&quot;
13.97%
03:42 | 2026-01-27
بعد القفزات المتسارعة.. خبير يحدد مدى استمرار "تحليق الدولار"
03:42 | 2026-01-27
بعد استراحة قصيرة.. عودة الامطار والثلوج والحرارة المنخفضة
12.58%
01:01 | 2026-01-27
بعد استراحة قصيرة.. عودة الامطار والثلوج والحرارة المنخفضة
01:01 | 2026-01-27
حالة نادرة مع بداية شباط.. مفاجأت في مناطق عراقية الأسبوع المقبل
11.85%
11:40 | 2026-01-26
حالة نادرة مع بداية شباط.. مفاجأت في مناطق عراقية الأسبوع المقبل
11:40 | 2026-01-26
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

تنامي معدل الجريمة المنظمة في البصرة.. فيديو
Play
تنامي معدل الجريمة المنظمة في البصرة.. فيديو
13:18 | 2026-01-27
تفاصيل قضية "علاء" والابواب المفتوحة.. والدته تكشف لـ السومرية نيوز: زوجته قامت بابتزازه
Play
تفاصيل قضية "علاء" والابواب المفتوحة.. والدته تكشف لـ السومرية نيوز: زوجته قامت بابتزازه
12:36 | 2026-01-27
القبض على ارهابي يرتدي حزام ناسف داخل أحد المطاعم في الرمادي
Play
القبض على ارهابي يرتدي حزام ناسف داخل أحد المطاعم في الرمادي
12:25 | 2026-01-27
حريق داخل مساحة متخذه كمعمل للكارتون جنوبي بغداد.. والدفاع المدني يكافح (فيديو)
Play
حريق داخل مساحة متخذه كمعمل للكارتون جنوبي بغداد.. والدفاع المدني يكافح (فيديو)
10:36 | 2026-01-27
سيف نبيل يمارس رياضة التزلج برفقة جميلة من لبنان.. فيديو
Play
سيف نبيل يمارس رياضة التزلج برفقة جميلة من لبنان.. فيديو
09:00 | 2026-01-27
ارباك شامل في البرلمان.. طلب "غير محسوم" لتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ونقاش حول "المهلة الدستورية"
Play
ارباك شامل في البرلمان.. طلب "غير محسوم" لتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ونقاش حول "المهلة الدستورية"
04:30 | 2026-01-27
الكشف عن سيناريوهات جلسة الغد حول رئاسة الجمهورية وتنصيب المالكي رسميا لرئاسة الوزراء (فيديو)
Play
الكشف عن سيناريوهات جلسة الغد حول رئاسة الجمهورية وتنصيب المالكي رسميا لرئاسة الوزراء (فيديو)
06:09 | 2026-01-26
على انغام تظاهرات تشرين.. موظفو التعليم ينقلون تظاهراتهم الى بوابة الوزارة رغم اعلان "عدم استقطاع المخصصات"
Play
على انغام تظاهرات تشرين.. موظفو التعليم ينقلون تظاهراتهم الى بوابة الوزارة رغم اعلان "عدم استقطاع المخصصات"
02:26 | 2026-01-26
"عصابة الستوتة".. الإطاحة بشخصين متخصصين بسرقة المحال التجارية في بغداد
Play
"عصابة الستوتة".. الإطاحة بشخصين متخصصين بسرقة المحال التجارية في بغداد
11:45 | 2026-01-25
"لولا تنازلنا لما جلستَ في مكانك".. مشادة بين الجبوري والحلبوسي تحت قبة البرلمان (فيديو)
Play
"لولا تنازلنا لما جلستَ في مكانك".. مشادة بين الجبوري والحلبوسي تحت قبة البرلمان (فيديو)
06:04 | 2026-01-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.