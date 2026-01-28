هاري كين يحسم موقفه ويغلق الطريق أمام برشلونة

وبدأت إدارة بحثها في سوق الانتقالات لضم بديل للنجم ، مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.ويبلغ قائد منتخب بولندا 32 عامًا، ويدخل الأشهر الأخيرة من عقده مع ، وسط ترجيحات قوية برحيله عقب نهاية الموسم، وهو ما دفع إدارة "البلوغرانا" إلى تكثيف جهودها للبحث عن مهاجم جديد، يقود الخط الأمامي بداية من الصيف المقبل.ووضع البارسا بالفعل عددًا من الأسماء البارزة على طاولته، من بينها الأرجنتيني مهاجم ، والصربي فلاهوفيتش نجم ، ومهاجم وقائد منتخب إنجلترا، .وبحسب ما ذكره تقرير لمنصة "TouchlineX"، فإن برشلونة أجرى اتصالات غير رسمية مع محيط كين، في محاولة لاستكشاف إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن هذه المحاولة قوبلت بالرفض.وشدد التقرير على أن وكلاء المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا أغلقوا الباب أمام أي نقاش، في ظل دخول كين بالفعل في مفاوضات متقدمة لتجديد عقده مع ناديه الألماني.ويمتد عقد كين الحالي مع حتى صيف 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًّا تبلغ قيمته 65 مليون يورو، وهو ما جعله خيارًا مغريًا للنادي الكتالوني من الناحية النظرية.وقال ، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، في تصريحات إعلامية أخيرة: "نحن بالفعل في محادثات مع هاري لتمديد عقده".ومن المنتظر أن يسفر الاتفاق الجديد عن تمديد عقد نجم منتخب إنجلترا لعامين إضافيين، في ظل استقراره التام في ميونخ، وعدم رغبته في خوض تجربة جديدة في الوقت الحالي.ويتصدر هاري كين ترتيب هدافي للموسم الجاري، حيث سجل 21 هدفًا لصالح فريقه البافاري.