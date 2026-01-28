كيف يتم ترتيب أندية دوري أبطال أوروبا بحال تساوت النقاط بينهم

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).وأقيمت حتى الآن أول 7 جولات من مرحلة الدوري، فيما تقام المباريات الـ18 بالجولة الثامنة والأخيرة الأربعاء.كيف يتم ترتيب أندية دوري أبطال أوروبا؟بعد انتهاء مرحلة الدوري المكونة من 8 جولات، تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.إذا تساوى فريقان أو أكثر في النقاط عند انتهاء مرحلة الدوري، تُطبَّق عدة معايير لكسر التعادل ومفاضلة الفرق بالترتيب المذكور على النحو التالي.معايير التأهل في دوري أبطال أوروبا عند التساويفارق الأهداف.الأهداف المسجلة.الأهداف المسجلة خارج الأرض.الانتصارات.انتصارات الفرق خارج الأرض.أعلى مجموع نقاط مُحرزة من قِبل خصوم مرحلة الدوري.أفضل فارق أهداف جماعي لخصوم مرحلة الدوري.أعلى مجموع أهداف مُسجلة من قِبل خصوم مرحلة الدوري.أقل مجموع نقاط تأديبية (البطاقة الحمراء المباشرة أو الطرد بسبب إنذارين في مباراة واحدة = 3 نقاط - البطاقة الصفراء = نقطة واحدة).الترتيب في تصنيف للأندية.ستحدد قرعة الدور الفاصل، الذي يقام بنظام المواجهة الواحدة ذهابا وإيابا، المواجهات الحاسمة لتحديد الـ8 الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي رفقة ثماني الصدارة، كما تحدد الملعب المستضيف لذهاب وإياب كل لقاء.ومن المقرر أن يقام ذهاب الدور الفاصل يومي 17 و18 فبراير/شباط المقبل، والإياب يومي 24 و25 من الشهر ذاته.ويتم سحب قرعة هذا الدور يوم الجمعة الموافق 30 يناير/ كانون الثاني الحالي بمقر لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.