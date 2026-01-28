أبطال أوروبا.. تهديد يواجه 65 لاعباً ومدرباً

وفقاً لصحيفة "أس" فإن هناك 65 لاعباً ومدرباً حصلوا على إنذارين، وفي حال حصولهم على بطاقة جديدة اليوم سيغيبون عن دور الـ16 أو مباريات الملحق، في حال تأهل فرقهم.
قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف في دوري أبطال أوروبا:
باريس سان جيرمان
: نونو مينديز
ريال مدريد
: جود بيلينغهام
مانشستر سيتي
: سافينيو - نيكو أورايلي
بايرن ميونيخ
: مايكل
أوليز
ليفربول
: كونور برادلي - كورتيز جونز
إنتر ميلان
: أليساندرو باستوني - لاوتارو مارتينيز - هنريك مخيتاريان
تشيلسي
: إنزو فيرنانديز - أندريه سانتوس
بوروسيا دورتموند: كريم أديمي
برشلونة: مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - جيرارد مارتين
أرسنال
: كريستيان نورغارد
ليفركوزن: كريستيان كوفان
أتلتيكو مدريد
: لو نورماند - باريوس ولينغليه - جوليانو سيميوني - دييغو سيميوني (المدرب)
بنفيكا: لوكيباكيو وأوتامندي
أتالانتا: دي رون وموسى
فياريال: ريناتو فيغا - بيدرازا - مارسيلينو (المدرب)
يوفنتوس
: خوان كابال - أندريا كامبياسو - لويد كيلي - لوكاتيلي
بروج: رافاييل أونييديكا
توتنهام: ريتشارليسون - كولو مواني
بي إس في أيندهوفن: جوي فيرمان
أياكس: يوري باس، أنطوان غايي، فوت فيغورست
نابولي: أمير رحماني
- نوا لانغ
سبورتينغ: ماكسيميليانو أراوخو - بيدرو غونسالفيس - لويس سواريز
أولمبياكوس: داني غارسيا - مهدي طاريمي
سلافيا براغ: يوسوفا مبودجي
بودو غليمت: أوكليند وبيرغ
مارسيليا: نايف أكرد - ليوناردو باليردي - روبرتو دي زيربي (المدرب)
كوبنهاغن: هاتزيدياكوس- ماركوس جوان - جاكوب نيستروب (المدرب)
موناكو: محمد ساليسو - ألكسندر غولوفين
غلطة سراي: إسماعيل
جاكوبس، ماريو ليمينا - دافينسون سانشيز - أوكان بوروك (المدرب)
سانت جيلواز: بورغس، فان دي بير، ماك أليستر، ونيانغ
كاراباغ: ماثيوس - كيفن ميدينا
نيوكاسل: جويلينتون - ماليك ثياو - دان بيرن
بافوس: ميسلاف أورسيك