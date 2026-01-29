اتحاد الكرة يحذر من منصات "مشبوهة" تستغل اسم عدنان درجال عبر "الذكاء الاصطناعي"

وذكر الاتحاد في بيان رسمي، أن عدداً من شركات الاستثمار والمتعاملين بالأوراق المالية حاولوا إدراج اسم رئيس الاتحاد واستغلاله للترويج لمشاريعهم الوهمية؛ وذلك لما يتمتع به من "مردود معنوي كبير واعتبارات لدى عامة الشعب العراقي والأوساط الرياضية".وأضاف البيان أن "بعض ضعاف النفوس يسعون إلى الزج باسم رئيس الاتحاد في صفحات مشبوهة؛ بهدف النيل منه عبر استعمال وسائل تقنية وتطبيقات ، من خلال تركيب صوته وصورته والتلاعب بهما بشكل سافر وفاضح، ونشرها عبر حسابات وهمية بطرق وأساليب منحرفة".وتابع الاتحاد أن "القائمين على هذه الصفحات والقنوات ستتم ملاحقتهم بالطرق القانونية من خلال الجهات المسؤولة ذات العلاقة، والدوائر الرقابية، والمحاكم المختصة".