مباراة مجنونة.. السيتي يهزم ليفربول ويواصل مطاردة أرسنال على صدارة البريمييرليغ

وتقدم لليفربول في الدقيقة 73 من تسديدة صاروخية من ركلة ثابتة من على مشارف منطقة الجزاء، وتعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 83 بعدما استغل كرة من .وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح السيتي، نجح في تحويلها إلى هدف ثان.وبتلك النتيجة قلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى ست نقاط، بوصوله للنقطة 50 بالمركز الثاني، فيما تراجع للمركز السادس برصيد 39 نقطة.