الكويت تنافس أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية على استضافة كأس آسيا 2035

وقال رئيس ، ، "لدينا ثقة كبيرة جداً باستضافة هذا الحدث المميز وذلك من خلال علاقاتنا المميزة مع الأشقاء في ، وكذلك بدعم من دول ، واتحاد ، ولثقتهم بأن كانت ومازالت قادرة على استضافة كبرى الأحداث، آخرها الإشادة الكبيرة باستضافة السوبر الفرنسي والذي لاقى استحسان الجميع".وتنافس الكويت كل من واليابان وكوريا الجنوبية على استضافة 2035.