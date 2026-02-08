Alsumaria Tv
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
ريال مدريد يتجاوز فالنسيا ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني

رياضة

2026-02-08 | 16:58
ريال مدريد يتجاوز فالنسيا ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني
165 شوهد


تمكن ريال مدريد من الفوز بصعوبة 2-0 على مضيفه فالنسيا، ليعيد الفارق إلى نقطة واحدة مع غريمه برشلونة متصدر الدوري الإسباني.


واحرز كاريراس هدف التقدم لريال مدريد بالدقيقة 65.

وأكد مبابي الانتصار بهدف ثان من متابعة لتمريرة البديل ابراهيم دياز في الوقت بدل الضائع.

ورفع فريق المدرب ألفارو أربيلوا رصيده إلى 57 نقطة من 23 مباراة، مقابل 58 لبرشلونة، فيما استمرت معاناة فالنسيا القابع بالمركز 17، على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط.
اخترنا لك
الكويت تنافس أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية على استضافة كأس آسيا 2035
16:10 | 2026-02-08
مباراة مجنونة.. السيتي يهزم ليفربول ويواصل مطاردة أرسنال على صدارة البريمييرليغ
14:02 | 2026-02-08
درجال يعلن تفاصيل رحلة "حلم المونديال": معسكر في أمريكا والملحق لا يوقف دوري النجوم
07:42 | 2026-02-08
خارطة ميركاتو ريال مدريد: اتفاق مع "نيكو باز".. وفيتينها يتصدر قائمة المطلوبين
06:27 | 2026-02-08
بايش يجتاز الفحص الطبي في "الظفرة" الإماراتي تمهيداً للإعلان الرسمي
04:40 | 2026-02-08
أبطال العراق البارالمبيون يكتسحون منصات "غرب آسيا" في عُمان بذهبيات تاريخية
03:50 | 2026-02-08
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
22.52%
01:28 | 2026-02-07
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
01:28 | 2026-02-07
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
20.57%
09:21 | 2026-02-08
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
09:21 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
17.54%
03:20 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
03:20 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد &quot;مغلقة&quot; بالكامل احتجاجا على الرسوم
Play
14.22%
02:32 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
02:32 | 2026-02-08
مع بداية الأسبوع.. الدولار يتجاوز الـ150 الفا
13.41%
02:46 | 2026-02-07
مع بداية الأسبوع.. الدولار يتجاوز الـ150 الفا
02:46 | 2026-02-07
مع الاغلاق.. ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل
11.73%
08:36 | 2026-02-07
مع الاغلاق.. ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل
08:36 | 2026-02-07
نعم
نعم
لا
لا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

ليس سجنا مركزيا بل بوابة الدخول إلى دائرة البطاقة الموحدة في نينوى (فيديو)
Play
ليس سجنا مركزيا بل بوابة الدخول إلى دائرة البطاقة الموحدة في نينوى (فيديو)
12:25 | 2026-02-08
‌‏شاهد بالفيديو.. انهيار مبنى سكني في طرابلس
Play
‌‏شاهد بالفيديو.. انهيار مبنى سكني في طرابلس
11:58 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
Play
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
02:32 | 2026-02-08
بالفيديو.. نائب سابق يطرد ايرانيين من ارض والده في البصرة
Play
بالفيديو.. نائب سابق يطرد ايرانيين من ارض والده في البصرة
14:51 | 2026-02-07
اقبال نحو رياضة ركوب الخيل في البصرة.. فيديو
Play
اقبال نحو رياضة ركوب الخيل في البصرة.. فيديو
12:55 | 2026-02-07
خلاف في "المدينة المائية" يتحول الى حرب شوارع في النجف
Play
خلاف في "المدينة المائية" يتحول الى حرب شوارع في النجف
11:21 | 2026-02-07
قائممقام القائم يوضح تفاصيل عملية مداهمة "انتحاريين"
Play
قائممقام القائم يوضح تفاصيل عملية مداهمة "انتحاريين"
11:14 | 2026-02-07
بغداد.. اعتقال مواطن حرق سيارته لاستعطاف المواطنين وجمع اموال "غير مشروعة"
Play
بغداد.. اعتقال مواطن حرق سيارته لاستعطاف المواطنين وجمع اموال "غير مشروعة"
12:20 | 2026-02-06
ملف توزيع اللّجان النيابية ما زال معلّقًا.. والسبب عدم حسم ملف رئاسة الجمهورية
Play
ملف توزيع اللّجان النيابية ما زال معلّقًا.. والسبب عدم حسم ملف رئاسة الجمهورية
01:00 | 2026-02-06
أصحاب سيارات الحمل يناشدون بالسماح بإدخال الخضروات والبضائع إلى مخمور (فيديو)
Play
أصحاب سيارات الحمل يناشدون بالسماح بإدخال الخضروات والبضائع إلى مخمور (فيديو)
02:19 | 2026-02-05
