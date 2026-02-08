ريال مدريد يتجاوز فالنسيا ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني

واحرز كاريراس هدف التقدم لريال بالدقيقة 65.وأكد مبابي الانتصار بهدف ثان من متابعة لتمريرة البديل ابراهيم دياز في الوقت بدل الضائع.ورفع فريق المدرب رصيده إلى 57 نقطة من 23 مباراة، مقابل 58 لبرشلونة، فيما استمرت معاناة القابع بالمركز 17، على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط.