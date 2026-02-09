رسميا.. استقالة رئيس برشلونة

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة ، يوم 15 مارس المقبل، على أن يتسلم الرئيس المنتخب أمور الفريق الكتالوني في شهر تموز المقبل.وأعلن نادي برشلونة أنه تلقى طلب من و9 من أعضاء إدارته، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، والذي تمّ خلاله الإعلان الرسمي عن الدعوة للانتخابات المقبلة.وأضاف بيان : "بمجرد استقالاتهم رسميا، واصل الجديد الاجتماع وفقا لجدول الأعمال المحدد"، مصيفا أن الإعداد للانتخابات المقررة الشهر المقبل يأتي على رأس قائمة الملفات التي تم التطرق لها.وقرر (63 عاما) الاستقالة من منصبه كرئيس لنادي برشلونة، وفقا للوائح النادي، ليصبح مؤهلا لإعادة انتخابه مرة أخرى.وينص القانون الأساسي لنادي برشلونة، على أن رئيس النادي الذي يعتزم الترشح من جديد لولاية أخرى على رأس مجلس الإدارة مطالب بالإعلان عن استقالته، مع مواصلة مهامه، وهو ما قام به خوان لابورتا الذي أعلن الترشح لولاية أخرى.وأكد نادي برشلونة في بيانه، أن ، النائب الأول للرئيس، سيتولى مهام الرئاسة بصفة مؤقتة لتسيير أعمال النادي خلال المرحلة الانتقالية حتى 1 تموز 2026.ورغم أن انتخابات نادي برشلونة قد تسفر في جولتها الأولى يوم 15 اذار 2026، عن الرئيس القادم للنادي، فإن المجلس الجديد للإدارة لن يبدأ فعليا مهامه إلا بعد 30 حزيران المقبل.ويعد خوان لابورتا المرشح الأبرز للفوز برئاسة برشلونة والاستمرار في منصبه خلال السنوات المقبلة، وينافسه بقوة على منصب الرئيس، إضافة إلى كل من فيلاجوانا ومارك سيريا.