غداً.. أربع مباريات تقص شريط الجولة 18 من دوري نجوم العراق

ونجح في الجولة السابقة بتحقيق فوزه الرابع على التوالي، بالتفوق على بهدفي المهاجم مقابل هدف واحد، وارتفع رصيده إلى (37 نقطة)، وهو يمنِّي النفس بتجاوز عقبة ، بغية البقاء في القمة.وفي لقاء ثانٍ سيلعب أمام الطلبة في مواجهة شعارها التعويض للفريقين، حيث يأمل الكناري تصحيح المسار وتعويض الخسارة الأخيرة التي تعرض لها بملاقاة ، في حين يطمح الأنيق للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد تعادله في المحطة 17 مع .ويحتل الطلبة المرتبة الخامسة برصيد (31 نقطة)، بينما الكرخ في المركز السابع بـ(28 نقطة). ويلعب غداً أيضاً دهوك أمام ، ويستضيف نظيره .إلى ذلك تستكمل بعد غد السبت منافسات الجولة 18، عندما تقام أربعة لقاءات، أبرزها مواجهة ديربي الشمال التي تجمع وضيفه زاخو.ويبحث أربيل عن النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على اللقب، معتمداً على الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه عقب الفوز الأخير، الذي تحقق على حساب النفط بثلاثية، رافعاً رصيده إلى (34 نقطة) في التسلسل الرابع على بعد ثلاث نقاط من الجوية المتصدر.وفي المقابل يتطلع أبناء الخابور إلى استعادة التوازن بعد الخسارة بمواجهة ، ولذلك فإنه عازم على تحقيق الفوز بهدف تحسين موقعه في سلم الترتيب، علماً إنه يتواجد في المركز الثامن بـ(27 نقطة).من جانبه يطمح الكرمة ثالث الترتيب، لإضافة نقاط جديدة إلى رصيده ومواصلة رحلة المنافسة على المركز الأول، عندما يحلُّ ضيفاً على ديالى.وفي بقية المباريات سيلعب نفط أمام ، ويحطُّ الكهرباء الرحال لملاقاة ، بينما تم تأجيل مباراتي النفط والشرطة، والزوراء وأمانة .