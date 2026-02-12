Alsumaria Tv
مواجهات نارية.. السومرية تنشر نتائج قرعة دوري الامم الاوروبية

رياضة

2026-02-12 | 13:28
مواجهات نارية.. السومرية تنشر نتائج قرعة دوري الامم الاوروبية
404 شوهد


تنشر السومرية نيوز، نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية.


وتنطلق البطولة في سبتمبر المقبل، وتستمر حتى إقامة النهائيات في الفترة ما بين 9-13 يونيو 2027.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بينما يشارك صاحب المركز الثالث في ملحق البقاء، ويهبط رابع الترتيب إلى المستوى الثاني.

المستوى الأول:

المجموعة الأولى: فرنسا - إيطاليا - بلجيكا - تركيا

المجموعة الثانية: ألمانيا - هولندا - صربيا - اليونان 

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كرواتيا - إنجلترا - التشيك 

المجموعة الرابعة: البرتغال - الدنمارك - النرويج - ويلز

المستوى الثاني:

المجموعة الأولى: اسكتلندا - سويسرا - سلوفينيا - مقدونيا الشمالية

المجموعة الثانية: المجر - أوكرانيا - جورجيا - أيرلندا الشمالية

المجموعة الثالثة: إسرائيل - النمسا - أيرلندا - كوسوفو

المجموعة الرابعة: بولندا - البوسنة - رومانيا - السويد

المستوى الثالث:

المجموعة الأولى: ألبانيا - فنلندا - بيلاروسيا - سان مارينو

المجموعة الثانية: مونتينغرو - أرمينيا - قبرص - الفائز من جبل طارق مع لاتفيا

المجموعة الثالثة: كازاخستان - مولدوفا - سلوفاكيا - جزر الفارو

المجموعة الرابعة: أيسلندا - بلغاريا - إستونيا - الفائز من مالطة مع لوكسمبورغ

المستوى الرابع:

المجموعة الأولى: الخاسر من جبل طارق مع لاتفيا - الخاسر من مالطة مع لوكسمبورغ - أندورا

المجموعة الثانية: ليتوانيا - أذربيجان - ليختنشتاين
أراوخو يثير غضب اتلتيكو مدريد قبيل موقعة كأس الملك
11:25 | 2026-02-12
قمة إسبانية مشتعلة.. تفاصيل مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي الكأس
05:45 | 2026-02-12
غداً.. أربع مباريات تقص شريط الجولة 18 من دوري نجوم العراق
04:16 | 2026-02-12
بعد هزيمة لايبزيغ.. بايرن ميونخ يتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا
17:06 | 2026-02-11
برشلونة يتخذ قراراً عاجلاً قبيل مواجهة اتلتيكو مدريد غداً
13:38 | 2026-02-11
مبابي يغيب عن تدريب ريال مدريد الجماعي
12:09 | 2026-02-11
بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
26.58%
03:01 | 2026-02-11
بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:01 | 2026-02-11
تآكل ممنهج.. مرصد عراقي يحذر من كارثة في البصرة
19.41%
10:26 | 2026-02-11
تآكل ممنهج.. مرصد عراقي يحذر من كارثة في البصرة
10:26 | 2026-02-11
طقس العراق بلا مفاجات لـ20 يوما قادمة.. حرارة غير مسبوقة في شباط وموجات مطرية متذبذبة
15.23%
00:51 | 2026-02-11
طقس العراق بلا مفاجات لـ20 يوما قادمة.. حرارة غير مسبوقة في شباط وموجات مطرية متذبذبة
00:51 | 2026-02-11
‎المرور تصدر قرارا يخص الدراجات
14.28%
11:52 | 2026-02-12
‎المرور تصدر قرارا يخص الدراجات
11:52 | 2026-02-12
المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن ضد قرار &quot;الرسوم الجمركية&quot;-عاجل
12.62%
02:36 | 2026-02-11
المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن ضد قرار "الرسوم الجمركية"-عاجل
02:36 | 2026-02-11
التربية تكشف حقيقة فرض جباية مالية على طلبة المدارس
11.88%
04:50 | 2026-02-11
التربية تكشف حقيقة فرض جباية مالية على طلبة المدارس
04:50 | 2026-02-11
فيديوهات

مواد غذائية ولحوم مدعومة... اقبال كثيف على التبضع مع قرب حلول رمضان!
Play
مواد غذائية ولحوم مدعومة... اقبال كثيف على التبضع مع قرب حلول رمضان!
15:14 | 2026-02-12
الاقتصاد العراقي يتلقى دعما اوروبيا... إليكم التفاصيل
Play
الاقتصاد العراقي يتلقى دعما اوروبيا... إليكم التفاصيل
14:54 | 2026-02-12
سباق مع الزمن في كربلاء.. إنقاذ طفل عالق داخل أنبوب مياه بعملية حبست الانفاس
Play
سباق مع الزمن في كربلاء.. إنقاذ طفل عالق داخل أنبوب مياه بعملية حبست الانفاس
12:40 | 2026-02-12
منع التصوير والدخول.. إجراءات أمنية في موقع انهيار "مول الزهراء" بالزعفرانية (شاهد)
Play
منع التصوير والدخول.. إجراءات أمنية في موقع انهيار "مول الزهراء" بالزعفرانية (شاهد)
04:37 | 2026-02-12
لكمات وتدافع داخل البرلمان التركي.. إصابة احد الأعضاء في انفه (فيديو)
Play
لكمات وتدافع داخل البرلمان التركي.. إصابة احد الأعضاء في انفه (فيديو)
10:33 | 2026-02-11
50 باصاً بنوافذ معتمة.. رتل أمني كبير ينقل سجناء داعش إلى الناصرية
Play
50 باصاً بنوافذ معتمة.. رتل أمني كبير ينقل سجناء داعش إلى الناصرية
14:45 | 2026-02-10
بالفيديو.. من داخل مصفى بيجي بعد الانفجار
Play
بالفيديو.. من داخل مصفى بيجي بعد الانفجار
13:16 | 2026-02-09
ليس سجنا مركزيا بل بوابة الدخول إلى دائرة البطاقة الموحدة في نينوى (فيديو)
Play
ليس سجنا مركزيا بل بوابة الدخول إلى دائرة البطاقة الموحدة في نينوى (فيديو)
12:25 | 2026-02-08
‌‏شاهد بالفيديو.. انهيار مبنى سكني في طرابلس
Play
‌‏شاهد بالفيديو.. انهيار مبنى سكني في طرابلس
11:58 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
Play
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
02:32 | 2026-02-08
