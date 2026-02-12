مواجهات نارية.. السومرية تنشر نتائج قرعة دوري الامم الاوروبية

وتنطلق البطولة في سبتمبر المقبل، وتستمر حتى إقامة النهائيات في الفترة ما بين 9-13 يونيو 2027.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بينما يشارك صاحب المركز الثالث في ملحق البقاء، ويهبط رابع الترتيب إلى المستوى الثاني.
المستوى الأول:
المجموعة الأولى
: فرنسا
- إيطاليا
- بلجيكا
- تركيا
المجموعة الثانية
: ألمانيا
- هولندا - صربيا - اليونان
المجموعة الثالثة: إسبانيا - كرواتيا - إنجلترا - التشيك
المجموعة الرابعة: البرتغال
- الدنمارك
- النرويج
- ويلز
المستوى الثاني:
المجموعة الأولى: اسكتلندا - سويسرا
- سلوفينيا - مقدونيا الشمالية
المجموعة الثانية: المجر - أوكرانيا - جورجيا
- أيرلندا الشمالية
المجموعة الثالثة: إسرائيل
- النمسا
- أيرلندا - كوسوفو
المجموعة الرابعة: بولندا - البوسنة - رومانيا - السويد
المستوى الثالث:
المجموعة الأولى: ألبانيا - فنلندا - بيلاروسيا - سان مارينو
المجموعة الثانية: مونتينغرو - أرمينيا - قبرص - الفائز من جبل طارق مع لاتفيا
المجموعة الثالثة: كازاخستان - مولدوفا - سلوفاكيا - جزر الفارو
المجموعة الرابعة: أيسلندا - بلغاريا - إستونيا - الفائز من مالطة مع لوكسمبورغ
المستوى الرابع:
المجموعة الأولى: الخاسر من جبل طارق مع لاتفيا - الخاسر من مالطة مع لوكسمبورغ - أندورا
المجموعة الثانية: ليتوانيا - أذربيجان - ليختنشتاين