مواجهات نارية.. السومرية تنشر نتائج قرعة دوري الامم الاوروبية

وتنطلق البطولة في سبتمبر المقبل، وتستمر حتى إقامة النهائيات في الفترة ما بين 9-13 يونيو 2027.ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بينما يشارك صاحب المركز الثالث في ملحق البقاء، ويهبط رابع الترتيب إلى المستوى الثاني.المستوى الأول:: - - -: - هولندا - صربيا - اليونانالمجموعة الثالثة: إسبانيا - كرواتيا - إنجلترا - التشيكالمجموعة الرابعة: - - - ويلزالمستوى الثاني:المجموعة الأولى: اسكتلندا - - سلوفينيا - مقدونيا الشماليةالمجموعة الثانية: المجر - أوكرانيا - - أيرلندا الشماليةالمجموعة الثالثة: - - أيرلندا - كوسوفوالمجموعة الرابعة: بولندا - البوسنة - رومانيا - السويدالمستوى الثالث:المجموعة الأولى: ألبانيا - فنلندا - بيلاروسيا - سان مارينوالمجموعة الثانية: مونتينغرو - أرمينيا - قبرص - الفائز من جبل طارق مع لاتفياالمجموعة الثالثة: كازاخستان - مولدوفا - سلوفاكيا - جزر الفاروالمجموعة الرابعة: أيسلندا - بلغاريا - إستونيا - الفائز من مالطة مع لوكسمبورغالمستوى الرابع:المجموعة الأولى: الخاسر من جبل طارق مع لاتفيا - الخاسر من مالطة مع لوكسمبورغ - أندوراالمجموعة الثانية: ليتوانيا - أذربيجان - ليختنشتاين