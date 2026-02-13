خلاف جديد في أولمبياد 2026

وكان غيراسكيفيتش تعرض للإيقاف بعد رغبته في ارتداء تحمل أسماء رياضيين أوكرانيين قضوا خلال الحرب، وهو ما اعتبر مخالفا للوائح الدولية.وفي تصريحات نقلها موقع Новини.Live، أشار إلى أنه شاهد كذلك العديد من الاعلام الروسية في المدرجات اثناء مشاركته، مضيفا أن اللاعب والجماهير بحسب علمه، لم يتعرضوا لأي عقوبات أو استبعاد رغم ما وصفه بمخالفة قواعد اللجنة الأولمبية الدولية.وفي وقت سابق، تقدم غيراسكيفيتش باستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" ضد قرار إيقافه، مطالبا بالسماح له بإجراء محاولتين تحت إشراف المحكمة لتعويض الجولتين اللتين غاب عنهما.