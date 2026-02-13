خلاف جديد في أولمبياد 2026

خسارة ثقيلة تعقد حسابات برشلونة.. اتلتيكو مدريد يقترب من حسم بطاقة نهائي كأس الملك
17:00 | 2026-02-12
مواجهات نارية.. السومرية تنشر نتائج قرعة دوري الامم الاوروبية
13:28 | 2026-02-12
أراوخو يثير غضب اتلتيكو مدريد قبيل موقعة كأس الملك
11:25 | 2026-02-12
قمة إسبانية مشتعلة.. تفاصيل مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي الكأس
05:45 | 2026-02-12
غداً.. أربع مباريات تقص شريط الجولة 18 من دوري نجوم العراق
04:16 | 2026-02-12
بعد هزيمة لايبزيغ.. بايرن ميونخ يتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا
17:06 | 2026-02-11