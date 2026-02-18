بماذا شتم لاعب بنفيكا فينيسيوس.. مبابي يؤكد: كررها 5 مرات

أبطال أوروبا.وتقدم خطوة هامة نحو بلوغ دور الـ16 للمسابقة القارية، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها (15 مرة)، عقب فوزه بهدف دون رد على ملعب مضيفه ، في ذهاب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية للبطولة، أمس الثلاثاء.وأحرز الهدف الوحيد للفريق الإسباني في الدقيقة 50، قبل أن يتوقف اللعب حوالي 10 دقائق بسبب شكوى اللاعب البرازيلي من تعرضه لإساءات عنصرية مزعومة.وتحدث مبابي لوسائل الإعلام عقب اللقاء، حيث كشف ما حدث بعد هدف فينيسيوس، حيث قال: "سجل فيني الهدف وذهب للاحتفال بالرقص. الجماهير أطلقت صيحات استهجان، وهو أمر قد يحدث.بعد ذلك كان هناك لحظة توتر مع لاعبي بنفيكا، وهو شيء قد يحدث أيضا لأن هذه هي بطولة دوري أبطال أوروبا ومن الطبيعي، لأن الناس يريدون الفوز لجماهيرهم".وأضاف مبابي في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي : "بعد ذلك، بدأ لاعب بنفيكا رقم 25 (جيانلوكا بريستياني)، لا أريد ذكر اسمه لأنه لا يستحق ذلك، بدأ يتحدث بشكل سيىء.. هذا غير مقبول، لكنه حدث وسيحدث".وعن الكلمة التي تلفظ بها بريستياني وأثارت غضب فينيسيوس، قال مبابي: "رفع قميصه (بريستياني ) ليقول إن فيني قرد خمس مرات، لقد سمعت ذلك. هناك لاعبين من بنفيكا سمعوا ذلك أيضا. وبعد هذه النقطة بدأ كل ما رأيناه".وأوضح مبابي: "يجب أن نشرح الأمور بهدوء، لا يجب التحدث بشكل عام. لقد أتيتإلى مرات عديدة ولم يحدث شيء كهذا من قبل، وفي هذه الحالات من المهم التحدث بوضوح وهناك أشخاص لم يفعلوا شيئا".وشدد: "من المؤكد أن هناك 70 ألف شخص كانوا يدعمون فريقهم. لدي احترام كبير لبنفيكا ومدربه، ولكن هذا اللاعب لا يستحق اللعب مجددا في دوري أبطال أوروبا.أعتقد أن هذه البطولة تثير الحماس في الجميع وخاصة الأطفال. إذا تركنا مثل هذه الأمور تمر، فإن كل قيم كرة القدم ستصبح بلا قيمة وكل ما نؤمن به سيصبح بلا معنى. يجب أن نفعل شيئا".وأكد مبابي: "أول شيء أود قوله هو أننا في دوري أبطال أوروبا. هناك أفضل الكاميرات في العالم. انظروا إلى وجهه عندما رأى رد فعلنا. لا يجب أن نترك مثل هذه الأمور تمر".وتابع: "بعد ذلك ذهبت مع فيني لأنه لم يرغب في اللعب مجددا، وكما قلت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ، لا يمكننا تركه وحيدا في مثل هذه الأمور. يجب أن نتحد وندافع عن لاعبينا".واستطرد: "وجه لاعب بنفيكا لفظا عنصريا لفينيسيوس خمس مرات، أتحدث إليكم بأقصى قدر من الوضوح، أقول لكمما أفكر فيه وما سمعته بوضوح شديد. من المهم أن نشرح الأمور بهدوء حتى يفهم أكبر عدد ممكن من الناس الوضع".