فينيسيوس يرد على واقعة "العنصرية" بثلاث كلمات

وكان الدولي البرازيلي قد اتهم الأرجنتيني جيانلوكا
بريستياني، لاعب بنفيكا
، بتوجيه شتيمة عنصرية إليه، عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد من تسديدة رائعة، واحتفاله بالرقص أمام جماهير النسور.
ونشر فينيسيوس
فيديو لهدفه في شباك بنفيكا، اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي في "تيك توك
"، معلقًا بقوله: "السود في مكانتهم"، في إشارة واضحة إلى اعتزازه بهويته، ورفضه لأي إساءة عنصرية.
وتحوّلت الواقعة إلى أزمة واسعة، دفعت السويسري جياني إنفانتينو
، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا
"، للتدخل عبر بيان رسمي أصدره اليوم.
وقال إنفانتينو: "لقد شعرت بالصدمة والحزن، عند رؤية حادثة العنصرية المزعومة ضد فينيسيوس جونيور
، في مباراة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد
".
وأضاف: "لا يوجد أي مكان على الإطلاق للعنصرية في رياضتنا أو في المجتمع.. نحن بحاجة إلى أن تتخذ جميع الأطراف المعنية الإجراءات اللازمة، وأن يتم تحميل المذنبين المسؤولية.. أشيد بالحكم فرانسوا
ليتكسييه لتفعيله بروتوكول
مكافحة العنصرية، واستخدامه إشارة الذراعين المتقاطعين لإيقاف المباراة وإدارة الموقف".
واختتم قائلًا: "الفيفا
وكرة القدم يقدمان تضامنًا كاملًا لضحايا العنصرية وكل أشكال التمييز. سأظل أكرر دائمًا: لا للعنصرية! لا لأي شكل من أشكال التمييز".