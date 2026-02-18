فينيسيوس يرد على واقعة "العنصرية" بثلاث كلمات

وكان الدولي البرازيلي قد اتهم الأرجنتيني بريستياني، لاعب ، بتوجيه شتيمة عنصرية إليه، عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد من تسديدة رائعة، واحتفاله بالرقص أمام جماهير النسور.ونشر فيديو لهدفه في شباك بنفيكا، اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي في " "، معلقًا بقوله: "السود في مكانتهم"، في إشارة واضحة إلى اعتزازه بهويته، ورفضه لأي إساءة عنصرية.وتحوّلت الواقعة إلى أزمة واسعة، دفعت السويسري ، رئيس " "، للتدخل عبر بيان رسمي أصدره اليوم.وقال إنفانتينو: "لقد شعرت بالصدمة والحزن، عند رؤية حادثة العنصرية المزعومة ضد ، في مباراة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال ".وأضاف: "لا يوجد أي مكان على الإطلاق للعنصرية في رياضتنا أو في المجتمع.. نحن بحاجة إلى أن تتخذ جميع الأطراف المعنية الإجراءات اللازمة، وأن يتم تحميل المذنبين المسؤولية.. أشيد بالحكم ليتكسييه لتفعيله مكافحة العنصرية، واستخدامه إشارة الذراعين المتقاطعين لإيقاف المباراة وإدارة الموقف".واختتم قائلًا: " وكرة القدم يقدمان تضامنًا كاملًا لضحايا العنصرية وكل أشكال التمييز. سأظل أكرر دائمًا: لا للعنصرية! لا لأي شكل من أشكال التمييز".