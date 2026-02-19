ديربي الصدارة والمربع الذهبي.. انطلاق الجولة 19 لدوري نجوم العراق غداً

ويدخل الأنيق صاحب المرتبة الخامسة اللقاء منتشياً من فوز ثمين تحقق على حساب بثنائية، باحثاً عن مواصلة زحفه نحو المربع الذهبي، وتضييق الخناق على فرق المقدمة.وعلى الجانب الآخر تأتي مواجهة الديربي في توقيت مثالي بالنسبة للصقور، الطامح بدوره إلى تعزيز الصدارة، مستنداً إلى عروضه الجيدة ونتائجه الإيجابية تحت إشراف المدرب رشيد جابر.ونجح الجوية باجتياز في المحطة السابقة بهدفين مقابل هدف واحد، رافعاً رصيده إلى (40) نقطة.وفي بقية لقاءات يوم غد يستقبل نوروز متحديه ، بينما يحل دهوك ضيفاً ثقيلاً على .وفي سياق متصل تستكمل بعد غد السبت منافسات الجولة (19)، حينما تقام (5 مباريات)، إذ ينشد الشرطة الفوز بمواجهة ، من أجل المضي قدماً نحو القمة، لا سيما أنه يحتل موقع الوصافة بـ(35 نقطة)، وفي جعبته مباراتان مؤجلتان أمام والنفط.من جانبه يسعى الزوراء إلى تضميد جراحه الآسيوية عندما يواجه الكرخ، بغية الاستمرار في دائرة المنافسة على اللقب.ويتواجد النوارس في التسلسل السادس وله (31 نقطة)، في حين يمتلك الكناري (28 نقطة) في المرتبة الثامنة.