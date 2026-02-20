كأس العالم للأندية سيشهد تغيرا مرتقبا

ووفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية فإن "يويفا" مستعد لدعم اقتراح فيفا بتوسيع بطولة لتشمل 48 فريقا في النسخة القادمة عام 2029.ويرغب في زيادة عدد الأندية في النسخة المقبلة في مؤشر على تحسن العلاقات بين رئيس يويفا، وجياني إنفانتينو رئيس "فيفا" وبهذا سيرتفع عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقا وهو عدد كبير للغاية.وعارض لكرة القدم خطط توسيع للأندية خوفا من أن تهدد البطولة مكانة دوري أبطال أوروبا لكن الآن "يويفا" مستعدة لدعم "الفيفا" مقابل التزام بعدم إقامة البطولة كل عامين بل كل أربعة أعوام.ومنذ نسخة 2025 أبدى الاتحاد استعداده لتوسيع البطولة لتشمل 32 فريقا وذلك لضمان مشاركة الأندية الأوروبية الكبرى بعد فشل فرق مثل برشلونة وليفربول ومانشستر في التأهل للنسخة السابقة.وقال إنفانتينو نفسه في وقت سابق إن "فيفا" يعمل على دراسة كيفية جعل هذا الحدث أكبر وأفضل وأكثر تأثيرا.ومن المقرر إقامة النسخة القادمة في عام 2029 بعدما لُعبت النسخة السابقة في عام 2025 والتي استضافتها .وقد توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالنسخة الماضية من كأس العالم للأندية بعدما فاز على بثلاثية نظيفة.