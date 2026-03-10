هل تنسحب إيران من المونديال؟.. العراق مؤهل في هذه الحالة

وأوضح شيرجي، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، أن " حدث عالمي ضخم يصعب تأجيله"، مشددا على أن " يعمل على ضمان إقامة البطولة بشكل طبيعي في الدول الثلاث المستضيفة وهي وكندا والمكسيك".وأشار المسؤول في إلى أن "هناك تواصلا مستمرا مع لكرة القدم لمتابعة آخر التطورات، دون الكشف عن تفاصيل تلك الاتصالات"، مؤكدا أن "الاتحاد الدولي يراقب الأوضاع عن كثب لضمان عدم تأثر البطولة بالتوترات السياسية الناتجة عن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى".وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.وكان المنتخب الإيراني قد حجز مقعده في النهائيات بعدما تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية خلال شهر اذار الماضي.ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإيراني في البطولة بمواجهة يوم 15 حزيران في مدينة لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي منتخب في 21 حزيران في المدينة نفسها، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 حزيران في مدينة سياتل.احتمال انسحاب إيران من البطولةفي المقابل، تثار تكهنات حول إمكانية انسحاب منتخب إيران من نهائيات كأس العالم 2026 بسبب التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة توزيع مقاعد قارة آسيا في البطولة.وفي حال انسحاب إيران رسميًا، تشير التقارير إلى أن منتخب الإمارات قد يكون الأقرب لتعويض المقعد الشاغر، يليه منتخب الذي يستعد لخوض مباراة الملحق أمام أحد منتخبي أو سورينام.وقد يؤدي هذا السيناريو إلى تغييرات في آلية التأهل، حيث قد يحصل العراق على بطاقة مباشرة إلى كأس العالم، بينما تنتقل الإمارات لخوض مباراة الملحق.