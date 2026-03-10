هل تنسحب إيران من المونديال؟.. العراق مؤهل في هذه الحالة

وأوضح شيرجي، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، أن "كأس العالم
حدث عالمي ضخم يصعب تأجيله"، مشددا على أن "الاتحاد الدولي
يعمل على ضمان إقامة البطولة بشكل طبيعي في الدول الثلاث المستضيفة وهي الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك".
وأشار المسؤول في الفيفا
إلى أن "هناك تواصلا مستمرا مع الاتحاد الإيراني
لكرة القدم لمتابعة آخر التطورات، دون الكشف عن تفاصيل تلك الاتصالات"، مؤكدا أن "الاتحاد الدولي يراقب الأوضاع عن كثب لضمان عدم تأثر البطولة بالتوترات السياسية الناتجة عن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى".
وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب إيران
في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.
وكان المنتخب الإيراني قد حجز مقعده في النهائيات بعدما تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية خلال شهر اذار الماضي.
ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره
في البطولة بمواجهة نيوزيلندا
يوم 15 حزيران في مدينة لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي منتخب بلجيكا
في 21 حزيران في المدينة نفسها، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 حزيران في مدينة سياتل.
احتمال انسحاب إيران من البطولة
في المقابل، تثار تكهنات حول إمكانية انسحاب منتخب إيران من نهائيات كأس العالم 2026 بسبب التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة توزيع مقاعد قارة آسيا في البطولة.
وفي حال انسحاب إيران رسميًا، تشير التقارير إلى أن منتخب الإمارات قد يكون الأقرب لتعويض المقعد الشاغر، يليه منتخب العراق
الذي يستعد لخوض مباراة الملحق القاري
أمام أحد منتخبي بوليفيا
أو سورينام.
وقد يؤدي هذا السيناريو إلى تغييرات في آلية التأهل، حيث قد يحصل العراق على بطاقة مباشرة إلى كأس العالم، بينما تنتقل الإمارات لخوض مباراة الملحق.