الكاف يفتح ملف أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا مجددا

رياضة

2026-03-13 | 17:44
الكاف يفتح ملف أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا مجددا
198 شوهد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح ملف الأزمة التي حدثت في المباراة النهاية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي جمعت منتخب المغرب صاحب الضيافة ونظيره السنغالي.


توج المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 في يناير/ الماضي، بفوزه على نظيره المغربي بهدف وحيد.

وشهد النهائي أحداثا فوضوية، بعدما غادر بعض عناصر المنتخب السنغالي أرض الملعب عقب احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل عودتهم لاحقا لإكمال المباراة.

وامتدت الأحداث المتوترة أيضا إلى المدرجات ومقصورة الصحفيين، وسط محاولات عناصر الأمن والمنظمين لاحتواء الوضع.

وكان الكاف قد أعلن في وقت سابق عن حزمة عقوبات بحق المنتخبين، على خلفية الأحداث التي شهدها اللقاء الختامي للبطولة.


وتقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بطعن رسمي ضد تلك العقوبات، خاصة المتعلقة بلاعبي "أسود الأطلس"، وفي مقدمتهم أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري.

وذكر تقرير لموقع "البطولة" المغربي أن لجنة الاستئناف التابعة للكاف وافقت على النظر في الطعن.

وأشار التقرير إلى أن لجنة الاستئناف خاطبت الاتحاد المغربي، مطالبة بتقديم مذكراته القانونية الجديدة وتوضيح الأسس التي اعتمد عليها في طلب الاستئناف، وذلك ضمن عملية إعادة تقييم كل ما حدث في المباراة.

ومن المتوقع أن تشمل مراجعة الملف عددا من القرارات التأديبية التي صدرت بعد اللقاء، بما في ذلك العقوبات المفروضة على بعض لاعبي المنتخب المغربي، مثل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري.

كما ستواصل لجنة الاستئناف في الكاف دراسة الوثائق والمعطيات المرتبطة بالنهائي، قبل الإعلان عن قرارها النهائي خلال اجتماعها المقبل.

وكانت عقوبات نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، كالتالي:
قرر الكاف إيقاف بابي ثياو مدرب منتخب السنغال لمدة 5 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، وإيقاف إيليمان نداي وإسماعيلا سار لاعبي "أسود التيرانغا" لمباراتين رسميتين بسبب سلوكهما غير الرياضي تجاه الحكم.

كما تقرر تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، بالإضافة إلى 300 ألف دولار آخرين بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه والجهاز الفني، و15 ألف دولار أخرى بسبب سوء سلوك المنتخب، عقب حصول 5 من لاعبيه على إنذارات.

بينما رفض الاحتجاج المغربي المقدم ضد الاتحاد السنغالي، مع إيقاف أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب لمدة مباراتين رسميتين، بينهما مباراة مع إيقاف التنفيذ، تطبق في حالة تكرار المخالفة خلال عام.

وقرر الاتحاد الإفريقي إيقاف إسماعيل صيباري لاعب المغرب لمدة 3 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.

وتم تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم بمبلغ 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب، بالإضافة إلى 100 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، و15 ألف دولار أخرى بسبب استخدام جماهير المغرب لأشعة الليزر خلال المباراة.
اخترنا لك
ختام الجولة 22 من دوري النجوم الليلة: القاسم يواجه زاخو في النجف
05:00 | 2026-03-14
بصفة ضخمة.. ليفربول يقتحم صفقة برشلونة
04:25 | 2026-03-14
يامل جاهز للعب أمام إشبيلية بعد عودته للتدريبات مع برشلونة
08:59 | 2026-03-13
مصير إيران في المونديال.. اجتماع حاسم قد يمنح العراق تذكرة العبور المباشر
07:01 | 2026-03-13
برشلونة يودع رئيسه الأسبق
06:45 | 2026-03-13
براتب 5 اضعاف.. عرض عراقي يربك حسابات الزمالك
04:39 | 2026-03-13
فيديوهات

بالفيديو.. النيران فوق السفارة الأمريكية في بغداد
Play
بالفيديو.. النيران فوق السفارة الأمريكية في بغداد
02:20 | 2026-03-14
سقوط طائرة مسيرة خلف كلية الزراعة في ابي غريب(فيديو)
Play
سقوط طائرة مسيرة خلف كلية الزراعة في ابي غريب(فيديو)
15:19 | 2026-03-13
اندلاع النيران داخل محطة كهرباء غربي بغداد
Play
اندلاع النيران داخل محطة كهرباء غربي بغداد
12:46 | 2026-03-13
سقوط سيارة من جسر الرابط بين قناة الجيش وسريع محمد القاسم ونقل السائق إلى المستشفى
Play
سقوط سيارة من جسر الرابط بين قناة الجيش وسريع محمد القاسم ونقل السائق إلى المستشفى
10:12 | 2026-03-13
إطلاق نار في كنيس يهودي بولاية ميشيغان
Play
إطلاق نار في كنيس يهودي بولاية ميشيغان
13:33 | 2026-03-12
ترامب يعلق على هتاف "الموت لأمريكا" داخل البرلمان العراقي (فيديو)
Play
ترامب يعلق على هتاف "الموت لأمريكا" داخل البرلمان العراقي (فيديو)
13:56 | 2026-03-11
بالفيديو.. قصف يستهدف مواقع الحشد الشعبي في الموصل
Play
بالفيديو.. قصف يستهدف مواقع الحشد الشعبي في الموصل
10:35 | 2026-03-11
إقبال على تخزين المواد الغذائية في البصرة
Play
إقبال على تخزين المواد الغذائية في البصرة
17:03 | 2026-03-09
حرب المسيرات في العراق تفتح سجل الخسائر المدنية.. استهداف فيكتوريا يحرق منزلا ويصيب امرأة بحي التراث
Play
حرب المسيرات في العراق تفتح سجل الخسائر المدنية.. استهداف فيكتوريا يحرق منزلا ويصيب امرأة بحي التراث
02:50 | 2026-03-09
في إيران.. الكشف عن انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
Play
في إيران.. الكشف عن انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
16:37 | 2026-03-08
