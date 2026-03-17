Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نائب يكشف لـ السومرية موعد تصدير النفط نحو ميناء جيهان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

التشكيلة الأساسية لموقعة مانشستر سيتي وريال مدريد

رياضة

2026-03-17 | 15:01
التشكيلة الأساسية لموقعة مانشستر سيتي وريال مدريد
المصدر:
روسيا اليوم
112 شوهد

أعلن مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل "السيتيزنز" ملعب "الاتحاد".

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في وضع مريح بعد أن حقق الفوز في لقاء الذهاب على ملعب "سانتياغو برنابيو" بثلاثية نظيفة مما يجعله الأقرب للتأهل إلى ربع النهائي من البطولة الأوروبية الكبيرة.

وقرر أربيلوا الدفع بنفس التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة الذهاب، مع التغيير الوحيد الاضطراري في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة فريلاند ميندي، حيث سيشغل فران غارسيا هذا المركز.

ورغم تعافي النجم الفرنسي كيليان مبابي من الإصابة وجاهزيته للقاء مانشستر سيتي، فقد قرر أربيلوا الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء، مع احتمال دخوله في الدقائق الأخيرة من المباراة، خاصة إذا كانت النتيجة لا تصب في صالح الفريق الملكي، أو نجح مانشستر سيتي في تسجيل أهداف مبكرة.

في المقابل، يراهن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على تكثيف الضغط الهجومي لقلب الطاولة على ريال مدريد وتحقيق "ريمونتادا تاريخية"، حيث سيبدأ اللقاء بلاعب الوسط الهجومي الهولندي تيجاني ريندرز، الذي لم يحظ بفرصة كبيرة في مباراة الذهاب، بينما سيعود صانع الألعاب الفرنسي ريان شرقي إلى التشكيلة الأساسية.

أما على صعيد الدفاع، سيشغل البرتغالي ماتيوس نونيز، الذي غاب عن مباراة الذهاب، مركز الظهير الأيمن بدلا من عبد القادر خوسانوف الذي سيعود للعب في مركزه الأصلي في قلب الدفاع بدل مارك غيهي.

وفي ما يلي تشكيلة الفريقين لمباراة الليلة:
 
ريال مدريد
حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أنطونيو روديغر – دين هويسن – فران غارسيا

الوسط: فيديريكو فالفيردي – تياغو بيتارش – أوريلين تشواميني – أردا غولر

الهجوم: إبراهيم دياز – فينيسيوس جونيور.

مانشستر سيتي
الحارس: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – عبد القادر خوسانوف – ريان آيت نوري

الوسط: برناردو سيلفا – رودري – تيجاني ريندرز

الهجوم: دوكو – إيرلينغ هالاند – ريان شرقي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
نعم
نعم
لا
لا
ممكن
ممكن
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.