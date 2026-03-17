التشكيلة الأساسية لموقعة مانشستر سيتي وريال مدريد

ويدخل ريال مدريد
المباراة وهو في وضع مريح بعد أن حقق الفوز في لقاء الذهاب على ملعب "سانتياغو برنابيو" بثلاثية نظيفة مما يجعله الأقرب للتأهل إلى ربع النهائي من البطولة الأوروبية الكبيرة.
وقرر أربيلوا الدفع بنفس التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة الذهاب، مع التغيير الوحيد الاضطراري في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة فريلاند ميندي
، حيث سيشغل فران غارسيا هذا المركز.
ورغم تعافي النجم الفرنسي كيليان مبابي
من الإصابة وجاهزيته للقاء مانشستر سيتي
، فقد قرر أربيلوا الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء، مع احتمال دخوله في الدقائق الأخيرة من المباراة، خاصة إذا كانت النتيجة لا تصب في صالح الفريق الملكي، أو نجح مانشستر
سيتي في تسجيل أهداف مبكرة.
في المقابل، يراهن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا
على تكثيف الضغط الهجومي لقلب الطاولة على ريال مدريد
وتحقيق "ريمونتادا تاريخية"، حيث سيبدأ اللقاء بلاعب الوسط الهجومي الهولندي تيجاني ريندرز، الذي لم يحظ بفرصة كبيرة في مباراة الذهاب، بينما سيعود صانع الألعاب الفرنسي ريان شرقي إلى التشكيلة الأساسية.
أما على صعيد الدفاع، سيشغل البرتغالي
ماتيوس نونيز، الذي غاب عن مباراة الذهاب، مركز الظهير الأيمن بدلا من عبد القادر
خوسانوف الذي سيعود للعب في مركزه الأصلي في قلب الدفاع بدل مارك غيهي.
وفي ما يلي تشكيلة الفريقين لمباراة الليلة:
ريال مدريد
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد
– أنطونيو روديغر – دين هويسن – فران غارسيا
الوسط: فيديريكو فالفيردي
– تياغو بيتارش – أوريلين تشواميني – أردا غولر
الهجوم: إبراهيم دياز – فينيسيوس جونيور
.
مانشستر سيتي
الحارس: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – عبد القادر خوسانوف – ريان آيت نوري
الوسط: برناردو سيلفا – رودري – تيجاني ريندرز
الهجوم: دوكو – إيرلينغ هالاند
– ريان شرقي.