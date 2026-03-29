أول رد رسمي على اعتزال كريستيانو رونالدو وغيابه عن المنتخب

وفرض التعادل دون أهداف كلمته على مواجهة المنتخب الودية أمام مضيفه المكسيكي التي أقيمت فجر اليوم الأحد.ويستعد المنتخبان لخوض منافسات 2026 التي تقام في ضيافة وكندا والمكسيك خلال الصيف المقبل.وغاب عن معسكر منتخب بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مع فريقه في لقاء بالدوري السعودي.وأشار المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" إلى أن "رمز تاريخي" مشددا على أهمية وجوده ودوره القيادي داخل المنتخب قائلا: "أكبر خطأ يرتكبه الناس هو عدم تقييم رونالدو بشكل صحيح في الوقت الحالي إنه لأمر مميز واستثنائي حقا أن نملك لاعبا أمضى 21 عاما مع المنتخب لذا يجب أن نتقبل وجود نقاش حول هذا الموضوع لأن رونالدو لاعب فريد لا يتكرر وأيقونة غيرت شكل كرة القدم".ورد بشكل حاسم حول اعتزال رونالدو كرة القدم بعد بلوغه 41 عاما قائلا: "بعد الأوروبية بدأ البعض يتساءل: ماذا سيحدث لمنتخب البرتغال بعد اعتزال رونالدو؟".وأضاف: "لطالما اعتقدت أن الجسد هو ما يفرض على اللاعب قرار الاعتزال لكن الحقيقة أن العقل هو الحاسم وكريستيانو لم يصل بعد إلى هذه المرحلة ولم يتخذ هذا القرار".وعاد رونالدو إلى مؤخرا بعد رحلة طويلة في العاصمة منذ بداية شهر آذار الجاري لعرض الإصابة التي كان يعاني منها على طبيبه الخاص.وعاد رونالدو إلى الرياض مؤخرا بعد رحلة طويلة في العاصمة الإسبانية مدريد ومنذ بداية شهر مارس الجاري لعرض الإصابة التي كان يعاني منها على طبيبه الخاص واستأنف برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الوقت الحالي يوم الخميس الماضي تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية.وقدم كريستيانو رونالدو أرقاما لافتة مع المنتخب البرتغالي إذ سجل 25 هدفا خلال 30 مباراة منذ كأس العالم 2022.ويخوض المنتخب البرتغالي مباراة ودية ثانية فجر الأربعاء المقبل أمام منافسه الأمريكي ضمن التوقف الدولي الحالي.