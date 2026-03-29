أول رد رسمي على اعتزال كريستيانو رونالدو وغيابه عن المنتخب

وفرض التعادل دون أهداف كلمته على مواجهة المنتخب البرتغالي
الودية أمام مضيفه المكسيكي التي أقيمت فجر اليوم الأحد.
ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس العالم
2026 التي تقام في ضيافة الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك خلال الصيف المقبل.
وغاب كريستيانو رونالدو
عن معسكر منتخب البرتغال
بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مع فريقه في لقاء الفيحاء
بالدوري السعودي.
وأشار المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" إلى أن رونالدو
"رمز تاريخي" مشددا على أهمية وجوده ودوره القيادي داخل المنتخب قائلا: "أكبر خطأ يرتكبه الناس هو عدم تقييم رونالدو بشكل صحيح في الوقت الحالي إنه لأمر مميز واستثنائي حقا أن نملك لاعبا أمضى 21 عاما مع المنتخب لذا يجب أن نتقبل وجود نقاش حول هذا الموضوع لأن رونالدو لاعب فريد لا يتكرر وأيقونة غيرت شكل كرة القدم".
ورد مارتينيز
بشكل حاسم حول اعتزال كريستيانو
رونالدو كرة القدم بعد بلوغه 41 عاما قائلا: "بعد دوري الأمم
الأوروبية بدأ البعض يتساءل: ماذا سيحدث لمنتخب البرتغال بعد اعتزال رونالدو؟".
وأضاف: "لطالما اعتقدت أن الجسد هو ما يفرض على اللاعب قرار الاعتزال لكن الحقيقة أن العقل هو الحاسم وكريستيانو لم يصل بعد إلى هذه المرحلة ولم يتخذ هذا القرار".
وعاد رونالدو إلى الرياض
مؤخرا بعد رحلة طويلة في العاصمة الإسبانية مدريد
منذ بداية شهر آذار الجاري لعرض الإصابة التي كان يعاني منها على طبيبه الخاص.
وعاد رونالدو إلى الرياض مؤخرا بعد رحلة طويلة في العاصمة الإسبانية مدريد ومنذ بداية شهر مارس الجاري لعرض الإصابة التي كان يعاني منها على طبيبه الخاص واستأنف برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الوقت الحالي يوم الخميس الماضي تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية.
وقدم كريستيانو رونالدو أرقاما لافتة مع المنتخب البرتغالي إذ سجل 25 هدفا خلال 30 مباراة منذ كأس العالم 2022.
ويخوض المنتخب البرتغالي مباراة ودية ثانية فجر الأربعاء المقبل أمام منافسه الأمريكي ضمن التوقف الدولي الحالي.