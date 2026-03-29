Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق والإمارات يبحثان ظروف المنطقة والتصعيد القائم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أول رد رسمي على اعتزال كريستيانو رونالدو وغيابه عن المنتخب

رياضة

2026-03-29 | 03:02
أول رد رسمي على اعتزال كريستيانو رونالدو وغيابه عن المنتخب
736 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أشاد الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال بالنجم كريستيانو رونالدو مؤكدا ثقته الكبيرة في إمكانية تواجده ضمن صفوف المنتخب خلال بطولة كأس العالم المقبلة.

وفرض التعادل دون أهداف كلمته على مواجهة المنتخب البرتغالي الودية أمام مضيفه المكسيكي التي أقيمت فجر اليوم الأحد.
ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس العالم 2026 التي تقام في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الصيف المقبل.
وغاب كريستيانو رونالدو عن معسكر منتخب البرتغال بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مع فريقه في لقاء الفيحاء بالدوري السعودي.
وأشار المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" إلى أن رونالدو "رمز تاريخي" مشددا على أهمية وجوده ودوره القيادي داخل المنتخب قائلا: "أكبر خطأ يرتكبه الناس هو عدم تقييم رونالدو بشكل صحيح في الوقت الحالي إنه لأمر مميز واستثنائي حقا أن نملك لاعبا أمضى 21 عاما مع المنتخب لذا يجب أن نتقبل وجود نقاش حول هذا الموضوع لأن رونالدو لاعب فريد لا يتكرر وأيقونة غيرت شكل كرة القدم".
ورد مارتينيز بشكل حاسم حول اعتزال كريستيانو رونالدو كرة القدم بعد بلوغه 41 عاما قائلا: "بعد دوري الأمم الأوروبية بدأ البعض يتساءل: ماذا سيحدث لمنتخب البرتغال بعد اعتزال رونالدو؟".
وأضاف: "لطالما اعتقدت أن الجسد هو ما يفرض على اللاعب قرار الاعتزال لكن الحقيقة أن العقل هو الحاسم وكريستيانو لم يصل بعد إلى هذه المرحلة ولم يتخذ هذا القرار".
وعاد رونالدو إلى الرياض مؤخرا بعد رحلة طويلة في العاصمة الإسبانية مدريد منذ بداية شهر آذار الجاري لعرض الإصابة التي كان يعاني منها على طبيبه الخاص.
وعاد رونالدو إلى الرياض مؤخرا بعد رحلة طويلة في العاصمة الإسبانية مدريد ومنذ بداية شهر مارس الجاري لعرض الإصابة التي كان يعاني منها على طبيبه الخاص واستأنف برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الوقت الحالي يوم الخميس الماضي تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية.
وقدم كريستيانو رونالدو أرقاما لافتة مع المنتخب البرتغالي إذ سجل 25 هدفا خلال 30 مباراة منذ كأس العالم 2022.
ويخوض المنتخب البرتغالي مباراة ودية ثانية فجر الأربعاء المقبل أمام منافسه الأمريكي ضمن التوقف الدولي الحالي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
فيديوهات

بالفيديو.. لحظة سقوط نائب رئيس الوزراء الباكستاني
Play
بالفيديو.. لحظة سقوط نائب رئيس الوزراء الباكستاني
05:30 | 2026-03-29
بالفيديو.. حاملة الطائرات الأمريكية تصل مدينة سبليت الكرواتية لإجراء صيانة دورية
Play
بالفيديو.. حاملة الطائرات الأمريكية تصل مدينة سبليت الكرواتية لإجراء صيانة دورية
06:09 | 2026-03-28
بالفيديو.. انطلاق قوافل الدعم للشعبين الايراني واللبناني من العتبة الحسينية
Play
بالفيديو.. انطلاق قوافل الدعم للشعبين الايراني واللبناني من العتبة الحسينية
03:13 | 2026-03-28
"منصة إيضاح".. رصد ومتابعة وتدقيق المحتوى الإعلامي
Play
"منصة إيضاح".. رصد ومتابعة وتدقيق المحتوى الإعلامي
15:00 | 2026-03-26
قصف جوي يستهدف مقراً للحشد في صلاح الدين
Play
قصف جوي يستهدف مقراً للحشد في صلاح الدين
06:51 | 2026-03-26
منتسب يحاول التصدي لطائرة أمريكية في سماء العراق (فيديو)
Play
منتسب يحاول التصدي لطائرة أمريكية في سماء العراق (فيديو)
07:43 | 2026-03-25
عشائر صلاح الدين تؤكد ضرورة التكاتف
Play
عشائر صلاح الدين تؤكد ضرورة التكاتف
16:22 | 2026-03-24
بالفيديو.. 5 اصابات وتضرر الشاحنات في العراق نتيجة القصف بالجانب الايراني
Play
بالفيديو.. 5 اصابات وتضرر الشاحنات في العراق نتيجة القصف بالجانب الايراني
06:52 | 2026-03-24
شاهد.. هلع وذعر الطلبة في ناحية ام قصر بعد القصف على الجانب الايراني
Play
شاهد.. هلع وذعر الطلبة في ناحية ام قصر بعد القصف على الجانب الايراني
06:39 | 2026-03-24
شاهد.. قصف على الجانب الايراني قرب منفذ الشلامجة في البصرة
Play
شاهد.. قصف على الجانب الايراني قرب منفذ الشلامجة في البصرة
06:32 | 2026-03-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.