سبت "العمالقة".. قمة ليفربول والسيتي وصدام برشلونة وأتلتيكو

في الدوري الإسباني
تشهد الجولة الثلاثين مواجهتين قويتين تجمع الأولى ريال مدريد
وريال مايوركا في حين تدور الثانية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد
.
ويستضيف ملعب "سون مويكس" مباراة فريقي ريال مدريد ومايوركا في خضم منافسات بطولة الدوري الإسباني
للموسم الحالي.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة في حين أن مايوركا يحتل المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت القاهرة 5:15 بتوقيت السعودية
وتذاع عبر قناة "beIN SPORTS 2".
كما يستضيف ملعب "طيران الرياض
ميتروبوليتانو" مباراة فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1.
ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة في حين أن أتليتكو مدريد يمتلك 57 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول "الليغا
" في الوقت الحالي.
وفي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي
يحل ليفربول
ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي
في تمام الساعة الثانية إلا ربع بتوقيت القاهرة، الثالثة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "الاتحاد" وتذاع المباراة على شاشة قناة "beIN SPORTS 1".
وتأهل مانشستر
سيتي إلى هذا الدور بعدما فاز على نيوكاسل يونايتد
في دور 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهي نفس النتيجة التي حققها ليفربول على حساب ولفرهامبتون.
كما تقام مباريات هامة في الدوري السعودي
والدوري التونسي
والدوري الألماني والإيطالي .