سبت "العمالقة".. قمة ليفربول والسيتي وصدام برشلونة وأتلتيكو

في تشهد الجولة الثلاثين مواجهتين قويتين تجمع الأولى وريال مايوركا في حين تدور الثانية بين برشلونة وأتلتيكو .ويستضيف ملعب "سون مويكس" مباراة فريقي ريال مدريد ومايوركا في خضم منافسات للموسم الحالي.ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة في حين أن مايوركا يحتل المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت القاهرة 5:15 بتوقيت وتذاع عبر قناة "beIN SPORTS 2".كما يستضيف ملعب "طيران ميتروبوليتانو" مباراة فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1.ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة في حين أن أتليتكو مدريد يمتلك 57 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول " " في الوقت الحالي.وفي مسابقة كأس يحل ضيفا ثقيلا على في تمام الساعة الثانية إلا ربع بتوقيت القاهرة، الثالثة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "الاتحاد" وتذاع المباراة على شاشة قناة "beIN SPORTS 1".وتأهل سيتي إلى هذا الدور بعدما فاز على في دور 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهي نفس النتيجة التي حققها ليفربول على حساب ولفرهامبتون.كما تقام مباريات هامة في والدوري والدوري الألماني والإيطالي .