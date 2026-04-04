كم هدفا يحتاج كريستيانو رونالدو للوصول إلى الهدف 1000؟

وسجل هدفين خلال اللقاء ليؤكد عودته القوية بعد فترة غياب بدأت منذ 28 فبراير الماضي بسبب إصابة بإجهاد عضلي أبعدته عن مواجهتي والفتح خلال شهر مارس.ورفع رونالدو رصيده من الأهداف طوال مسيرته إلى 967 هدفا ليتبقى له 33 هدفا فقط كي يصل إلى الرقم التاريخي 1000 هدف وهو الرقم الذي لم يصل له أي لاعب في تاريخ كرة القدم.وعلق موقع "Onefootball": " على بعد 33 هدفا فقط من تحقيق حلمه، وتسجيل 1000 هدف".وبفضل ثنائيته رفع رونالدو رصيده إلى 23 هدفا هذا الموسم مع النصر على بعد هدف واحد من المكسيكي كينونيس مهاجم وصاحب المركز الثاني (24 هدفا) وهدفين من الإنجليزي مهاجم وهداف الدوري برصيد 25 هدفا.وعزز النصر صدارته لترتيب برصيد 70 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني الذي لعب مباريات أقل.ولعب رونالدو 5 مباريات منذ احتفاله بعيد ميلاده الـ41 في 5 فبراير الماضي نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف بالإضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة، ليكون قد ساهم في 7 أهداف مباشرة.