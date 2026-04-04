السوداني يوجه بمنح لاعبي اسود الرافدين والكادر التدريبي جوازاً دبلوماسياً ودوراً سكنية

وذكر في بيان ورد لـ ، انه "تثمينا للانجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني بالتأهل الى نهائيات 2026، قرر تكريم لاعبي والملاكين التدريبي والإداري، واعتماد حزمة من الإجراءات التي ستعرض للمصادقة عليها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وتتضمن ما يأتي:1- منح اللاعبين وأعضاء الكادر التدريبي والإداري دورا سكنية بتصميم خاص يحاكي مناسبة ما تحقق من انجاز كروي في مجمع الرفيل بالقرب من ، وستتم المباشرة بالاجراءات يوم غد.2-منح اللاعبين وأعضاء الكادر التدريبي والإداري الجواز الدبلوماسي.3- اصدار طابع بريدي يوثق هذا الانجاز في الذاكرة الوطنية.4- إنشاء جدارية وطنية (بانوراما) أو نصب تذكاري لتخليد تأهل المنتخب في كورنيش أبو نواس، تتضمن أسماء اللاعبين وتاريخ الإنجاز.5- إطلاق اسم “شارع أسود الرافدين” على شارع رئيسي في العاصمة بغداد وفي جميع المحافظات.6- إنشاء متحف أو جناح خاص للإنجاز في مقر والمدينة الرياضية، وجزء منه في متحف القصر الحكومي، يوثق أسماء اللاعبين وقمصانهم وصور التأهل.7- إطلاق اسم “دورة أسود الرافدين” على دورات التخرج لهذه السنة في جميع الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.8- إنتاج أغنية وطنية خاصة بمشاركة جمع من الفنانين بعنوان يعكس الإنجاز".