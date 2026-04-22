فضيحة تهز الدوري الإيطالي.. "سهرات مشبوهة" في ميلانو

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية وإسبانية، من بينها صحيفة "سبورت"، باشرت في ميلانو تحقيقات موسعة، أصدرت على إثرها أوامر تفتيش ومصادرة، استهدفت شبكة تعمل تحت غطاء تنظيم الفعاليات والسهرات الخاصة داخل فنادق وأندية راقية.وتمكنت قوات "الحرس المالي" من تفكيك هذه الشبكة، التي يعتقد أنها كانت تقدم خدمات "مشبوهة" لعملاء من الطبقة الثرية، بينهم رجال أعمال ولاعبون محترفون.ووفقا لما نشرته صحيفة Il Giornale، ظهرت أسماء عدد من اللاعبين المرتبطين بناديي إنتر وإيه سي ميلان ضمن سجلات التحقيق، من بينهم: لاعبو إنتر (أشرف حكيمي، ، ، يان بيسيك، ، ، أوغستو). لاعبو ميلان: (رافاييل لياو، ، ، كيو دي وينتر).أسماء أخرى: آرتور ، ماتيو كانسيليري، دانييلي مالديني، أندريا رانوكياوحتى الآن، لا توجد اتهامات رسمية موجهة للاعبين المذكورين، إذ تؤكد المصادر أن ظهور أسمائهم في التحقيقات لا يعني تورطهم المباشر.وتركز النيابة بشكل أساسي على منظمي الشبكة، مع مراجعة الاتصالات والبيانات لتحديد ما إذا كان اللاعبون على علم بطبيعة الأنشطة أو شاركوا فيها بشكل مباشر.القضية لا تزال في مراحلها الأولية، لكنها تثير قلقا واسعا داخل الأوساط الرياضية الإيطالية، خاصة في ظل حساسية الأسماء المتداولة.ومن المتوقع أن تكشف الأيام القادمة عن تطورات جديدة قد تحدد مسار التحقيق، سواء بتبرئة اللاعبين أو توسيع دائرة الاتهامات.