فضيحة تهز الدوري الإيطالي.. "سهرات مشبوهة" في ميلانو

رياضة

2026-04-22 | 10:40
فضيحة تهز الدوري الإيطالي.. &quot;سهرات مشبوهة&quot; في ميلانو
102 شوهد

كشفت التحقيقات عن شبكة منظمة في مدينة ميلانو يشتبه في تورطها بتقديم خدمات غير قانونية استهدفت شخصيات بارزة، من بينها لاعبو كرة قدم في الدوري الإيطالي.



وبحسب تقارير إعلامية إيطالية وإسبانية، من بينها صحيفة "سبورت"، باشرت النيابة العامة في ميلانو تحقيقات موسعة، أصدرت على إثرها أوامر تفتيش ومصادرة، استهدفت شبكة تعمل تحت غطاء تنظيم الفعاليات والسهرات الخاصة داخل فنادق وأندية راقية.

وتمكنت قوات "الحرس المالي" من تفكيك هذه الشبكة، التي يعتقد أنها كانت تقدم خدمات "مشبوهة" لعملاء من الطبقة الثرية، بينهم رجال أعمال ولاعبون محترفون.

ووفقا لما نشرته صحيفة Il Giornale، ظهرت أسماء عدد من اللاعبين المرتبطين بناديي إنتر ميلان وإيه سي ميلان ضمن سجلات التحقيق، من بينهم: لاعبو إنتر (أشرف حكيمي، أليساندرو باستوني، راؤول بيلانوفا، يان بيسيك، فيليب كوتينيو، ميلان سكرينيار، كارلوس أوغستو). لاعبو ميلان: (رافاييل لياو، أوليفييه جيرو، جيريمي مينيز، كيو دي وينتر).
أسماء أخرى: آرتور ميلو، ماتيو كانسيليري، دانييلي مالديني، أندريا رانوكيا
وحتى الآن، لا توجد اتهامات رسمية موجهة للاعبين المذكورين، إذ تؤكد المصادر أن ظهور أسمائهم في التحقيقات لا يعني تورطهم المباشر.


وتركز النيابة بشكل أساسي على منظمي الشبكة، مع مراجعة الاتصالات والبيانات لتحديد ما إذا كان اللاعبون على علم بطبيعة الأنشطة أو شاركوا فيها بشكل مباشر.

القضية لا تزال في مراحلها الأولية، لكنها تثير قلقا واسعا داخل الأوساط الرياضية الإيطالية، خاصة في ظل حساسية الأسماء المتداولة.
ومن المتوقع أن تكشف الأيام القادمة عن تطورات جديدة قد تحدد مسار التحقيق، سواء بتبرئة اللاعبين أو توسيع دائرة الاتهامات.
