العراق يدعو من مجلس الأمن لتفعيل الحوار بين الدول المشاطئة للخليج
فيفا يقر زيادة كبيرة في مكافآت كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

2026-04-29 | 07:36
فيفا يقر زيادة كبيرة في مكافآت كأس العالم 2026
262 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن حزمة واسعة من القرارات والتعديلات التنظيمية شملت الجوانب المالية والقواعد الفنية وهيكلة البطولات الدولية خلال السنوات المقبلة.


ووافق فيفا خلال اجتماع مجلسه في مدينة فانكوفر الكندية، على رفع إجمالي المخصصات المالية لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ، لتصل إلى 768 مليون دولار، بزيادة تقارب 15% مقارنة بالتقديرات السابقة.

وجاء القرار بعد النجاح التجاري المتوقع للبطولة، إضافة إلى استجابة لمخاوف عدد من الاتحادات الوطنية بشأن التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

وبحسب التعديلات الجديدة، تم تحديد أبرز البنود المالية على النحو التالي:

منحة المشاركة: 2.1 مليون دولار لكل منتخب
مكافأة التأهل: 8.1 مليون دولار
دعم نفقات البعثات: 13.6 مليون دولار لكل منتخب.

كما ناقش المجلس مقترحا جديدا قد يحدث تحولا كبيرا في كرة القدم العالمية، يقضي بإلزام الأندية بإشراك لاعب واحد على الأقل من أكاديميتها (تحت 20 أو 21 عاما) بشكل دائم خلال المباريات الرسمية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاعتماد على المواهب الشابة داخل الأندية بدلا من اعتبارها خيارا تكتيكيا، على أن يعرض المقترح لاحقا للتصديق النهائي.
