جدة تتأهب لـ"عرس الخليج".. تحديد موعد قرعة "خليجي 27"

رياضة

2026-05-03 | 03:50
جدة تتأهب لـ&quot;عرس الخليج&quot;.. تحديد موعد قرعة &quot;خليجي 27&quot;
293 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحديد يوم الثلاثاء الموافق (19 أيار 2026) موعداً لإقامة مراسم سحب قرعة بطولة (خليجي 27)، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع في المنطقة.

ومن المقرر أن تُقام مراسم القرعة في ميدان الثقافة- مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة التاريخية، بحضور رسمي ورياضي كبير، إلى جانب ممثلي المنتخبات المشاركة والجهات المنظمة.

وتحتضن مدينة جدة منافسات البطولة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، خلال المدّة الممتدة من (23 أيلول وحتى 6 تشرين الأول 2026)، بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية وهي: الإمارات، البحرين، السعودية، عُمان، قطر، الكويت، اليمن فضلاً عن منتخبنا الوطني.

ومن المنتظر أن تحمل النسخة المقبلة طابعاً تنافسياً قوياً، في ظل تطلع المنتخبات الثمانية إلى حصد اللقب وإضافة إنجاز جديد إلى سجلاتها في البطولة الأبرز على مستوى المنطقة.

وشهدت بطولة كأس الخليج العربي إقامة (26) نسخة سابقة، كانت الأولى عام (1970) في البحرين، بينما أُقيمت النسخة الأخيرة في الكويت عام (2024). وتأتي استضافة السعودية للنسخة المقبلة لتسجل حضورها مجدداً في تاريخ البطولة.

ويُعد المنتخب الكويتي الأكثر تتويجاً بلقب كأس الخليج، بعدما أحرز البطولة (10) مرات، ليبقى صاحب الرقم القياسي في سجل المنافسات، بينما توج المنتخب البحريني بلقب النسخة الأخيرة (خليجي 26)، محققاً لقبه الثاني بعد تتويجه الأول عام (2019).

ومن المنتظر أن تسفر مراسم القرعة عن توزيع المنتخبات بين مجموعتين، إلى جانب تحديد مواجهات دور المجموعات، في خطوة تمثل الانطلاقة الرسمية نحو البطولة.

ويحرص الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي واللجنة المحلية المنظمة، على تقديم نسخة استثنائية تعكس التطور المتسارع لكرة القدم الخليجية، وتعزز حضورها على الساحة الدولية، لاسيما في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها البطولة.

كما تنظر الجماهير الخليجية إلى هذا الحدث بوصفه أكثر من مجرد قرعة رياضية، إذ يمثل مناسبة تتجدد فيها أواصر الأخوة والتقارب بين شعوب دول الخليج، ضمن أجواء تجمع بين التنافس الرياضي الاجتماعي.
