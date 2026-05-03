ومن المقرر أن تُقام مراسم القرعة في ميدان الثقافة- مبنى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة التاريخية، بحضور رسمي ورياضي كبير، إلى جانب ممثلي المنتخبات المشاركة والجهات المنظمة.وتحتضن مدينة جدة منافسات البطولة على ملعبي ومدينة الأمير عبدالله الرياضية، خلال المدّة الممتدة من (23 أيلول وحتى 6 تشرين الأول 2026)، بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية وهي: الإمارات، ، ، عُمان، قطر، ، اليمن فضلاً عن منتخبنا الوطني.ومن المنتظر أن تحمل النسخة المقبلة طابعاً تنافسياً قوياً، في ظل تطلع المنتخبات الثمانية إلى حصد اللقب وإضافة إنجاز جديد إلى سجلاتها في البطولة الأبرز على مستوى المنطقة.وشهدت بطولة إقامة (26) نسخة سابقة، كانت الأولى عام (1970) في البحرين، بينما أُقيمت النسخة الأخيرة في الكويت عام (2024). وتأتي استضافة السعودية للنسخة المقبلة لتسجل حضورها مجدداً في تاريخ البطولة.ويُعد المنتخب الأكثر تتويجاً بلقب ، بعدما أحرز البطولة (10) مرات، ليبقى صاحب الرقم القياسي في سجل المنافسات، بينما توج المنتخب البحريني بلقب النسخة الأخيرة (خليجي 26)، محققاً لقبه الثاني بعد تتويجه الأول عام (2019).ومن المنتظر أن تسفر مراسم القرعة عن توزيع المنتخبات بين مجموعتين، إلى جانب تحديد مواجهات دور المجموعات، في خطوة تمثل الانطلاقة الرسمية نحو البطولة.ويحرص لكرة القدم، بالتنسيق مع واللجنة المحلية المنظمة، على تقديم نسخة استثنائية تعكس التطور المتسارع لكرة القدم الخليجية، وتعزز حضورها على الساحة الدولية، لاسيما في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها البطولة.كما تنظر الجماهير الخليجية إلى هذا الحدث بوصفه أكثر من مجرد قرعة رياضية، إذ يمثل مناسبة تتجدد فيها أواصر الأخوة والتقارب بين شعوب دول ، ضمن أجواء تجمع بين التنافس الرياضي الاجتماعي.