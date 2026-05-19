بعد تصريحات صلاح النارية.. قرار مفاجئ من ليفربول بشأن سلوت

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تتحدث عن العملية البرية في إيران: لا تزال أحد خيارات ترامب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد تصريحات صلاح النارية.. قرار مفاجئ من ليفربول بشأن سلوت

رياضة

2026-05-19 | 10:33
بعد تصريحات صلاح النارية.. قرار مفاجئ من ليفربول بشأن سلوت
415 شوهد

كشفت تقارير صحفية تطورات مفاجئة تخص مستقبل المدير الفني لفريق ليفربول آرني سلوت في ضوء البيان الناري الذي أصدره النجم المصري محمد صلاح قبل يومين.



وكان محمد صلاح قد نشر بيانا قويا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي حيث أبدى انزعاجه من اختلاف شخصية ليفربول وابتعاد الفريق عن الطابع الهجومي الذي يرهب الخصوم.

ووفقا لشبكة "teamtalk" الإنجليزية فإن إدارة ليفربول لا تزال تدعم أرني سلوت بشكل علني ولكن هناك توقعات بإجراء مناقشات داخلية جادة حول مستقبل المدرب الهولندي خلال الأسابيع القادمة وسط تزايد المخاوف في أروقة النادي.

وأوضحت أنه بينما كان من المتوقع أن يحصل سلوت على الضوء الأخضر للاستمرار في الموسم المقبل إلا أن بعض النتائج والأداء المقلق في الأسابيع الأخيرة قد تدفع إلى إعادة النظر في قراره مع تزايد المخاوف الإعلامية بشأن مدى ملاءمة سلوت لقيادة الفريق نحو التعافي. لمعالجة نقاط الضعف في تشكيلة الفريق التي لا تزال قائمة رغم الإنفاق الضخم.

وأفادت أن من بين القضايا التي أثارت جدلا واسعا بين مجموعة الملاك الأمريكيين للنادي في بوسطن تصريحات محمد صلاح العلنية
الأخيرة بشأن توجه ليفربول الحالي وأدائه.

وتشير مصادر الشبكة نفسها إلى أن تصريحات محمد صلاح أثارت نقاشا معمقا داخل النادي حيث تفهمت الإدارة العليا سبب تعبير اللاعب المصري عن إحباطه بعد موسم مخيب للآمال. 
وأكدت أن مجموعة فينواي الرياضية تشعر بقلق متزايد ليس فقط بسبب نتائج ليفربول بل أيضا بسبب الأجواء العامة المحيطة بالفريق والمشروع مع اقتراب الصيف.

وعلى الرغم من أن مجموعة فينواي الرياضية لا تتدخل بشكل مباشر في إدارة العمليات الكروية إلا أنه من المفهوم أن المسؤولين عن كرة القدم مايكل إدواردز وريتشارد هيوز يقيمان الوضع باستمرار ويناقشان السيناريوهات المستقبلية المحتملة.  لقد أخبرتكم بذلك عدة مرات. هذه المراجعة ستشمل اللاعبين، والإدارة، وأيضًا المدرب آرني سلوت.  
وبينما أكد ليفربول مرارا وتكرارا على أن المراجعة الشاملة ستتم بعد انتهاء الموسم فقد علمت الشبكة نفسها أن القلق داخل النادي قد تصاعد بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ويستعد ليفربول لخوض مباراته الأخيرة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل ضد برينتفورد على ملعب "الأنفيلد".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
رونالدو يعلق على قائمة البرتغال لكأس العالم 2026
14:19 | 2026-05-19
رد فعل نيمار بعد استدعائه لقائمة البرازيل في كأس العالم
13:49 | 2026-05-19
فوزان وتعادل ضمن الجولة 36 من دوري النجوم
13:29 | 2026-05-19
قائمة اسود الرافدين لخوض المعسكر التدريبي في إسبانيا قبل نهائيات كأس العالم
12:19 | 2026-05-19
خليجي 27.. العراق يواجه السعودية وعمان والكويت
09:08 | 2026-05-19
قبيل انطلاق البطولة.. ميسي ورونالدو يحققان انجازاً غير مسبوق في كأس العالم
09:07 | 2026-05-19
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

غضب في الرمادي.. بائعو الغاز الجوالون ينتفضون ضد نظام "سوبر كي"!
Play
غضب في الرمادي.. بائعو الغاز الجوالون ينتفضون ضد نظام "سوبر كي"!
05:49 | 2026-05-18
استحقاق البصرة السياسي على طاولة النقاش
Play
استحقاق البصرة السياسي على طاولة النقاش
05:43 | 2026-05-18
الاعتداء على مفرزة للدفاع المدني أثناء إخماد حريق شرقي كربلاء
Play
الاعتداء على مفرزة للدفاع المدني أثناء إخماد حريق شرقي كربلاء
16:16 | 2026-05-15
للمرة الثانية.. جامعة الاسراء تعلن استهداف منزل رئيسها برمانة يدوية
Play
للمرة الثانية.. جامعة الاسراء تعلن استهداف منزل رئيسها برمانة يدوية
13:43 | 2026-05-15
بالفيديو: نجدة ميسان تنقذ شاباً حاول إلقاء نفسه في نهر دجلة
Play
بالفيديو: نجدة ميسان تنقذ شاباً حاول إلقاء نفسه في نهر دجلة
03:19 | 2026-05-14
بالفيديو.. حريق في منطقة الروضتين بكربلاء
Play
بالفيديو.. حريق في منطقة الروضتين بكربلاء
09:49 | 2026-05-13
ظهور "غامض" لشبيه مايكل جاكسون
Play
ظهور "غامض" لشبيه مايكل جاكسون
09:07 | 2026-05-13
قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟
Play
قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟
07:54 | 2026-05-13
بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)
Play
بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)
05:45 | 2026-05-13
بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
Play
بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
03:47 | 2026-05-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.