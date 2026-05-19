بعد تصريحات صلاح النارية.. قرار مفاجئ من ليفربول بشأن سلوت

وكان قد نشر بيانا قويا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي حيث أبدى انزعاجه من اختلاف شخصية وابتعاد الفريق عن الطابع الهجومي الذي يرهب الخصوم.ووفقا لشبكة "teamtalk" فإن إدارة ليفربول لا تزال تدعم أرني سلوت بشكل علني ولكن هناك توقعات بإجراء مناقشات داخلية جادة حول مستقبل المدرب الهولندي خلال الأسابيع القادمة وسط تزايد المخاوف في أروقة النادي.وأوضحت أنه بينما كان من المتوقع أن يحصل سلوت على الضوء الأخضر للاستمرار في الموسم المقبل إلا أن بعض النتائج والأداء المقلق في الأسابيع الأخيرة قد تدفع إلى إعادة النظر في قراره مع تزايد المخاوف الإعلامية بشأن مدى ملاءمة سلوت لقيادة الفريق نحو التعافي. لمعالجة نقاط الضعف في تشكيلة الفريق التي لا تزال قائمة رغم الإنفاق الضخم.وأفادت أن من بين القضايا التي أثارت واسعا بين مجموعة الملاك الأمريكيين للنادي في تصريحات محمد صلاح العلنيةالأخيرة بشأن توجه ليفربول الحالي وأدائه.وتشير مصادر الشبكة نفسها إلى أن تصريحات محمد صلاح أثارت نقاشا معمقا داخل النادي حيث تفهمت الإدارة العليا سبب تعبير اللاعب المصري عن إحباطه بعد موسم مخيب للآمال.وأكدت أن تشعر بقلق متزايد ليس فقط بسبب نتائج ليفربول بل أيضا بسبب الأجواء العامة المحيطة بالفريق والمشروع مع اقتراب الصيف.وعلى الرغم من أن مجموعة فينواي الرياضية لا تتدخل بشكل مباشر في إدارة العمليات الكروية إلا أنه من المفهوم أن المسؤولين عن كرة القدم وريتشارد يقيمان الوضع باستمرار ويناقشان السيناريوهات المستقبلية المحتملة. لقد أخبرتكم بذلك عدة مرات. هذه المراجعة ستشمل اللاعبين، والإدارة، وأيضًا المدرب .وبينما أكد ليفربول مرارا وتكرارا على أن المراجعة الشاملة ستتم بعد انتهاء الموسم فقد علمت الشبكة نفسها أن القلق داخل النادي قد تصاعد بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.ويستعد ليفربول لخوض مباراته الأخيرة في موسم يوم الأحد المقبل ضد برينتفورد على ملعب "الأنفيلد".