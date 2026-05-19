فوزان وتعادل ضمن الجولة 36 من دوري النجوم

حيث شهد اللقاء الاول فوز فريق أمانة على مضيفه ديالى بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت على .وأحرز اهداف كل من " في الدقيقة 7 وجبار كريم في الدقيقة 37 ومنتظر في الدقيقة 53 ومرادبك بوبو في الدقيقة 72، فيما جاء هدف ديالى الوحيد بالخطأ عن طريق لاعب أمانة بغداد عباس ياسين هدفاً بالخطأ في مرماه".وفي المباراة الثانية، تعادل الكهرباء مع ضيفه بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء.وجاءت اهداف الغراف عن طريق "فيديليس كوكو في الدقيقة 2، وعباس فوزي في الدقيقة 49، فيما احرز اهداف الكهرباء في الدقيقة 19 وأحمد عايد في الدقيقة 86".وفي المباراة الثالثة، فاز على مضيفه القاسم بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي أقيم على ، وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم.وسجل اهداف نفط ميسان كل من " في الدقيقة 55، وفقار عبد دويج في الدقيقة 77 وديمي داوده في الدقيقة 81، ونسيم صيهود في الدقائق 87 و90+4، فيما احرز اهداف محمد بوعليان في الدقيقتين 8 و32".هذا ورفع فريق امانة بغداد رصيده الى النقطة 34 في المركز 17، فيما تجمد رصيد ديالى عند النقطة 46 في المركز 11، كما رفع الكهرباء رصيده الى النقطة 35 في المركز 16، والغراف الى النقطة 41 في المركز 14، اما نفط ميسان فرفع رصيده الى النقطة 37 في المركز 15، فيما بقي فريق القاسم متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط.