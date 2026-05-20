أيمن حسين: تأهلنا للمونديال "حلم العمر".. ومستعد للاعتزال!

"الاعتزال بعد الحلم"وفي حوار خاص مع الموقع الرسمي للاتحاد (فيفا)، كشف عن عمق مشاعره إزاء هذا ، قائلاً: "مجرد الوصول إلى يملؤني بفرحة لا توصف. لقد أخبرت زملائي بأنني إذا تأهلت للمونديال، فلن أمانع الاعتزال فوراً، فقد بلغت أقصى درجات الشغف والهدف التاريخي الذي كنت أسعى إليه".تحدي " " والروح الجماعيةوعلى الرغم من اعترافه بصعوبة المجموعة التي تضم قوى عالمية (فرنسا، ، والسنغال)، إلا أن أيمن حسين تمسك بلغة التفاؤل، مشدداً على أن عالم كرة القدم لا يعرف المستحيل، ومستشهداً بالمفاجآت التي حققتها منتخبات عربية وإقليمية في نسخ سابقة.وعن مفتاح مواجهة "الكبار"، أوضح حسين أن عامل الحسم يكمن في الروح داخل الملعب، وعندما يلعب الفريق بروح العائلة الواحدة، يسود الحب والتعاون، وتزول كل الصعاب".استعداد لمواجهةوعن خصوم في الدور الأول، أكد نجم المنتخب أن العراق سيواجه منتخبات تُعد من بين الأقوى عالمياً، لكنه جدد ثقته الكاملة في الخبرة الدولية التي يمتلكها لاعبوه وقدرتهم على تمثيل الوطن في المحفل العالمي.وختم حسين حديثه برسالة حماسية إلى الجماهير العراقية؛ حيث أعرب عن تطلعه لرؤية العلم العراقي يرفرف في الملاعب الأمريكية بعد انتظار استمر 40 عاماً، متوقعاً زحفاً جماهيرياً عراقياً يملأ المدرجات ليكون السند الأول لـ " " في معاركهم المونديالية.