أيمن حسين: تأهلنا للمونديال "حلم العمر".. ومستعد للاعتزال!

كأس العالم 2026

2026-05-20 | 05:30
أيمن حسين: تأهلنا للمونديال &quot;حلم العمر&quot;.. ومستعد للاعتزال!
215 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

وصف هداف المنتخب الوطني، أيمن حسين، تأهل "أسود الرافدين" إلى نهائيات كأس العالم 2026 بأنه "الإنجاز الأسمى"، مؤكداً أن هذا الوصول التاريخي -بعد غياب دام أربعة عقود- قد يمثل المحطة الختامية لمسيرته الدولية، مدفوعاً بـ "شغف الحلم الذي تحقق".

"الاعتزال بعد الحلم"
وفي حوار خاص مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كشف أيمن حسين عن عمق مشاعره إزاء هذا الاستحقاق، قائلاً: "مجرد الوصول إلى كأس العالم يملؤني بفرحة لا توصف. لقد أخبرت زملائي بأنني إذا تأهلت للمونديال، فلن أمانع الاعتزال بعدها فوراً، فقد بلغت أقصى درجات الشغف والهدف التاريخي الذي كنت أسعى إليه".

تحدي "مجموعة الموت" والروح الجماعية
وعلى الرغم من اعترافه بصعوبة المجموعة التي تضم قوى عالمية (فرنسا، النرويج، والسنغال)، إلا أن أيمن حسين تمسك بلغة التفاؤل، مشدداً على أن عالم كرة القدم لا يعرف المستحيل، ومستشهداً بالمفاجآت التي حققتها منتخبات عربية وإقليمية في نسخ سابقة.

وعن مفتاح مواجهة "الكبار"، أوضح حسين أن عامل الحسم يكمن في الروح داخل الملعب، وعندما يلعب الفريق بروح العائلة الواحدة، يسود الحب والتعاون، وتزول كل الصعاب".

استعداد لمواجهة العمالقة
وعن خصوم العراق في الدور الأول، أكد نجم المنتخب أن العراق سيواجه منتخبات تُعد من بين الأقوى عالمياً، لكنه جدد ثقته الكاملة في الخبرة الدولية التي يمتلكها لاعبوه وقدرتهم على تمثيل الوطن في المحفل العالمي.
وختم حسين حديثه برسالة حماسية إلى الجماهير العراقية؛ حيث أعرب عن تطلعه لرؤية العلم العراقي يرفرف في الملاعب الأمريكية بعد انتظار استمر 40 عاماً، متوقعاً زحفاً جماهيرياً عراقياً يملأ المدرجات ليكون السند الأول لـ "أسود الرافدين" في معاركهم المونديالية.
Alsumaria Tv
