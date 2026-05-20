أول موقف لغوارديولا بعد شائعات مغادرة مانشستر سيتي

وتعادل سيتي مع بورنموث 1-1، ما أعطى اللقب إلى بعد انتظار دام 22 عاماً، قبل مرحلة واحدة من نهاية البطولة.وأفادت تقارير واسعة النطاق الإثنين، بأنّ سيترك منصبه بعد المباراة الأخيرة في الدوري الأحد أمام ، لكن النادي لم يُعلّق حتى الآن علناً على هذه الشائعات.وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "اسمحوا لي أن أتحدث مع رئيس النادي. يتبقى لي عام واحد في عقدي".وأضاف: "في كل مرّة أنهي فيها الموسم نتحدث عن هذا الأمر. أنا لا أتحدث مع أي شخص. قبل أي شيء، أتحدث مع رئيس النادي ومع المسؤولين عني".وتابع الإسباني: "من خبرتي، عندما يكون الرئيس أو المدرب يستبق رحيله، فإنّ اللاعبين لا يعودون يتبعونك. عليك أن تقود. الآن هو الوقت المناسب للحديث معه".وقال غوارديولا إنّ فريقه عانى من الإرهاق، بعد ثلاثة أيام فقط من فوزه على في الاتحاد لإكمال ثنائية محلية في الكؤوس.وأكمل: "كنت أحب أن نصل إلى اللحظة الأخيرة، كما تعلمون... لكن اليوم كان الإرهاق حاضراً".