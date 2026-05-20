فالفيردي يواجه خيارين صعبين مع مدريد

وكانت هناك أزمة كبيرة قد نشبت بين وزميله الفرنسي أوريلين تشواميني خلال تدريبات الفريق قبل لقاء في والذي انتهى بفوز برشلونة بثنائية دون رد.وتشاجر فالفيردي مع تشواميني في إحدى جلسات التدريب وأصيب اللاعب الأوروغواني في رأسه مما تسبب في غيابه عن الكلاسيكو.وبسبب تلك الواقعة تمت مناقشة سحب شارة القيادة من فالفيردي وخروجه من ترتيب القادة للموسم المقبل كما أكدت تقارير سابقة على أن الأمر قد يصل إلى رحيله عن .وقالت صحيفة "OKDiario" إنه في الوقت الراهن لا يجرؤ أحد على ضمان استمرار فالفيردي في ارتداء قميص الموسم المقبل لا داخل النادي ولا حتى محيط اللاعب نفسه.وأفادت بأنه يبدو واضحا داخل ريال مدريد كما يعتقدون أن فالفيردي لا يستطيع الاستمرار كقائد للفريق على الأقل في الوقت الحالي.وذكرت أن النادي يدرس جميع السيناريوهات الممكنة بشأن مستقبل الأوروغوياني وأن إمكانية بيعه هذا الصيف مطروحة والنادي لا يستبعد حدوث ذلك لكن لا أحد يفكر في التخلي عن لاعب بهذه القيمة السوقية العالية.واختتمت الصحيفة الإسبانية أنه إذا وصل عرض مغر فسيتم تحليله بدقة والتشاور مع اللاعب لاحقا لاتخاذ القرار الأنسب.