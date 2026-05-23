ستائر لحماية اللاعبين في مونديال 2026.. ما القصة؟

وتأتي هذه الخطوة، وفق تقارير إعلامية، ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تحسين ظروف اللعب في الملاعب المكشوفة التي تستضيف مباريات البطولة، خصوصًا في الأوقات التي تكون فيها الشمس في وضعية قد تؤثر على رؤية اللاعبين أو تخلق مشكلات بصرية أثناء تنفيذ التمريرات أو التسديدات.وأشار التقرير إلى أن إدارة الملعب سبق أن رفضت استخدام ستائر التعتيم خلال مباريات فريق في الأميركية، رغم وجود شكاوى متكررة من لاعبين أكدوا تعرضهم للتشويش البصري بسبب انعكاس أشعة الشمس داخل أرضية الملعب في بعض لحظات اللعب الحاسمة.وأوضح أن يرى أن بيئة تختلف من حيث المعايير التشغيلية، ما يدفعه لتطبيق حلول أكثر مرونة لضمان المنافسة بين جميع المنتخبات، حتى لو تطلب الأمر استخدام تقنيات أو تجهيزات لم تُعتمد بشكل دائم في المنافسات المحلية داخل الملعب نفسه.وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تفتح بابًا واسعًا للنقاش بين مسؤولي التنظيم وإدارة الملاعب في ، خصوصاً أن ملاعب عدة تعتمد تصميمات معمارية مفتوحة تسمح بتسلل أشعة الشمس في أوقات معينة من اليوم، وهو ما قد يؤثر على جودة الرؤية داخل أرضية الملعب خلال المباريات النهارية.ولفتت المصادر إلى أن الاتحاد يسعى منذ سنوات إلى تقليل أي عوامل خارجية قد تؤثر على سير المباريات في البطولات الكبرى، سواء كانت تتعلق بالإضاءة أو الحرارة أو ظروف الطقس، عبر حلول تنظيمية وتقنية يتم اعتمادها بشكل تدريجي في الملاعب المستضيفة.وتأتي هذه التطورات في إطار الاستعدادات الموسعة لتنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يحرص على ضمان أعلى معايير السلامة والعدالة الفنية داخل الملاعب، بما يتماشى مع طبيعة البطولة ومتطلباتها العالمية.