قرار بعزل أول منتخب في المونديال

وقال رئيس لجنة في ، لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية: "أوضحنا الأمر تماما للكونغو: عليهم الحفاظ على عزلتهم لمدة 21 يوما قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هيوستن في 11 حزيران"، يوم انطلاق المونديال.وللوفاء بهذا الموعد النهائي، كان على الفريق الذي يتدرب حاليا في أن يبدأ عزله.وأضاف جولياني: "إذا انضم لاعبون آخرون (إلى المنتخب)، فيجب أن تكون لديهم فقاعة معزولة منفصلة عن الفريق".وحذر قائلا: "إذا وصلوا وظهرت أعراض المرض على أحدهم، فإن ذلك يعرض المنتخب بأكمله لخطر عدم المشاركة في كأس العالم".وأكد جولياني في بيان لـ"فرانس برس"، أن البيت الأبيض "يشجع الفريق على حماية لاعبيه من التعرض غير الضروري للفيروس والحفاظ على سلامة فقاعته الصحية، لضمان مشاركته في البطولة".وتلعب جمهورية الديمقراطية التي سيكون معسكرها التدريبي في هيوستن بولاية ، في المجموعة 11، وستواجه في 17 حزيران في هيوستن، ثم في 23 من الشهر ذاته في غوادالاخارا بالمكسيك، وأخيرا أوزبكستان بعد 4 أيام في أتلانتا.وأصدرت العالمية إنذارا صحيا دوليا استجابة لتفشي فيروس "إيبولا" للمرة السابعة عشرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.وتعتبر المنظمة خطر الوباء "مرتفعا جدا" على المستوى الوطني، حيث سجلت 82 حالة مؤكدة، من بينها 7 وفيات، في البلاد التي ينتشر فيها المرض "بسرعة".ويسبب "إيبولا" حمى نزفية شديدة العدوى، وأدى الفيروس القاتل إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الخمسين عاما الماضية.ولمواجهة هذا التفشي الجديد، شددت إجراءات الرقابة الصحية على حدودها، ومنعت دخول الرعايا الأجانب الذين سافروا إلى أوغندا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جنوب خلال الـ21 يوما الماضية.ورغم ذلك، صرح مسؤول أميركي لـ"فرانس برس" أن المنتخب الكونغولي موجود في أوروبا، وبالتالي قد لا تنطبق عليه معايير الرفض.ومنذ الخميس، يلزم جميع المسافرين الذين زاروا أخيرا دولا متأثرة بفيروس "إيبولا" أو تقع بالقرب منها، بالوصول إلى مطار واشنطن داليس الدولي للخضوع لفحص طبي مشدد.وينطبق هذا الإجراء على الأميركيين والمقيمين الدائمين على حد سواء.