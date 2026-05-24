قائمة "العظماء العشرة".. ليفاندوفسكي يودع برشلونة برقم تاريخي

وانقاد -بطل المسابقة في آخر موسمين- إلى هزيمة مفاجئة في ملعب (مستايا) بعد أن قرر المدرب الألماني هانز فليك البدء بتشكيلة أغلبها من الاحتياط.ومنح الأسبقية بالدقيقة 61، غير أن قلب الأمور لصالحه وسجل 3 أهداف متتالية عبر خافيير غيرا (66) ولويس روخا (71) وغويدو رودريغيز (90+7).وخاض ليفاندوفسكي (37 عامًا) مباراته الأخيرة بقميص برشلونة، حيث سيسدل الستار على مسيرة ذهبية ممتدة في ملعب (كامب نو) منذ وفادته صيف 2022 من .هدف ليفاندوفسكي ضد فالنسيا هو الرقم 120 في مسيرته مع برشلونة، حيث اقتحم رسميًا لائحة أفضل 10 هدافين في تاريخ النادي، في مشهد وداع راقٍ يليق بعطائه في كتالونيا.واحتاج إلى 4 مواسم فقط ليدخل لائحة العشرة العظماء، متفوقًا على أباطرة النادي الكتالوني من الناحية التهديفية، مثل ورونالدينيو وتشافي ويوهان كرويف، إليكم القائمة:كان النجم البولندي بحاجة إلى موسم واحد إضافي، لينهي مسيرته مع البلوغرانا في الترتيب الخامس، حيث تفصله فقط 10 أهداف عن صاحب المرتبة الخامسة الكاميروني صامويل إيتو.وصل روبرت إلى البارسا قبل 5 أعوام قادمًا من مقابل 45 مليون يورو، وأسهم خلال تلك الفترة في نجاحات النادي على المستوى المحلي، والتي شملت 3 ألقاب في .مع الفراغ المحتمل من رحيل ليفاندوفسكي، يعمل المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، على قدم وساق في الفترة الحالية لإيجاد اتفاق مع مهاجم مخضرم، لكن مع ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي الهش للنادي، فإن حسم ملف المهاجم الجديد ربما يطول لبعض الوقت.