بضمنها العراق.. 8 منتخبات عربية تشعل كأس العالم

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، تستفيد المنتخبات العربية من قرار فيفا برفع عدد المشاركين في البطولة من 32 إلى 48 منتخبا، في خطوة فتحت الباب أمام حضور عربي قياسي بعد 96 عاما من انطلاق البطولة الأولى في أوروغواي عام 1930.ويمثل العرب في النسخة المقبلة كل من مصر وتونس والمغرب والجزائر من القارة الإفريقية، إضافة إلى وقطر والأردن والعراق من آسيا، في مشاركة تعكس التطور المتزايد لكرة القدم العربية على المستويين القاري والدولي.وستتوزع المنتخبات العربية على 7 مجموعات مختلفة، حيث يلعب منتخب قطر في إلى جانب كندا والبوسنة والهرسك وسويسرا، بينما يخوض تحديا قويا في المجموعة الثالثة أمام واسكتلندا وهايتي.أما المنتخب التونسي، فيوجد ضمن المجموعة السادسة رفقة هولندا والسويد واليابان، فيما يبدأ منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم الإفريقية، في المجموعة السابعة أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.وسيواجه المنتخب السعودي اختبارا صعبا في المجموعة الثامنة التي تضم إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي، بينما يعود إلى المونديال بعد غياب دام 40 عاما، عبر مجموعة قوية تضم فرنسا والسنغال والنرويج.ويبقى المشهد الأبرز عربيا في المجموعة العاشرة، التي ستجمع الجزائر والأردن مع الأرجنتين حاملة اللقب والنمسا، في أول مواجهة عربية خالصة بالمونديال منذ سنوات.الجزائر والأردن يعيدان ذاكرة المواجهات العربيةوستعيد مواجهة الجزائر والأردن، المقررة يوم 22 يونيو على ملعب ليفايس في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، للأذهان تاريخ اللقاءات العربية في ، حيث ستكون المواجهة الرابعة فقط بين منتخبين عربيين في تاريخ البطولة.وكان المنتخب السعودي حاضرا في المواجهات العربية الثلاث السابقة، بداية من مونديال 1994 في ، عندما فاز على المغرب بنتيجة 2 / 1 بفضل هدفي سامي الجابر وفؤاد أنور، مقابل هدف لمحمد شاوش.وساهم ذلك الفوز في تأهل الأخضر إلى الدور الثاني، قبل أن يودع لاحقا بالخسارة أمام السويد، بينما خرج المنتخب من الدور الأول بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية.وتكررت المواجهات العربية في مونديال 2006، عندما تعادل منتخبا السعودية وتونس بنتيجة 2 / 2 في مباراة مثيرة ضمن دور المجموعات.وتقدم التونسيون عبر زياد الجزيري، قبل أن يرد المنتخب السعودي بهدفي ياسر القحطاني وسامي الجابر، لكن راضي الجعايدي خطف هدف التعادل القاتل لنسور قرطاج.صلاح والدوسري في مواجهة 2018وفي مونديال روسيا 2018، التقى منتخبا مصر والسعودية في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعدما تعرض الطرفان لخسارتين أمام أوروغواي وروسيا.وتقدم المنتخب المصري عبر ، لكن السعودية قلبت النتيجة بهدفين سجلهما سلمان الفرج من ركلة جزاء وسالم الدوسري، ليودع المنتخبان البطولة من الدور الأول.ويرى متابعون أن المشاركة القياسية للمنتخبات العربية في مونديال 2026 تمنح الكرة العربية فرصة غير مسبوقة لتحقيق إنجازات جديدة، خاصة في ظل تطور مستوى عدد من المنتخبات العربية خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المغرب الذي حقق إنجازًا تاريخيًا ببلوغه نصف نهائي مونديال قطر 2022.