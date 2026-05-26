أمريكا ترفض إقامة منتخب إيران خلال المونديال

وبحسب وكالة "رويترز"، أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن " "فيفا" تواصل مع حكومتها لإيجاد حل بديل، بعد الموقف الأمريكي، ليتم الاتفاق على إقامة المنتخب الإيراني في مدينة المكسيكية القريبة من الحدود الأمريكية، مع تنقل البعثة جوا في أيام المباريات فقط".ومن المقرر أن "يخوض المنتخب الإيراني مبارياته ضمن المجموعة السابعة أمام وبلجيكا ومصر في مدينة لوس أنجلوس، قبل مواجهة مصر في سياتل، خلال الفترة بين 15 و26 حزيران المقبل".وأوضحت شينباوم أن بلادها "لا ترى أي سبب يمنع استضافة المنتخب الإيراني"، مؤكدة استعداد لتوفير كل التسهيلات اللازمة خلال فترة البطولة.في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من أو بشأن أسباب القرار، إلا أن الرئيس الأمريكي كان صرح في وقت سابق بأن مشاركة إيران في "مرحب بها"، لكنه أشار إلى أن بقاء المنتخب الإيراني داخل "قد لا يكون مناسبا لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن".من جانبه، أعلن رئيس لكرة القدم ، "نقل المعسكر الرسمي للمنتخب من الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية"، موضحا أن "الخطوة ستساعد أيضا على تفادي تعقيدات التأشيرات والسفر، خاصة مع إمكانية تشغيل رحلات مباشرة بين إيران والمكسيك".وتأتي هذه التطورات في ظل التوترات السياسية والأمنية المتصاعدة بين وطهران خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات عديدة حول مشاركة إيران في البطولة منذ إعلان تأهلها الرسمي للمونديال.ورغم الجدل، أبقى "فيفا" على جدول مباريات المنتخب الإيراني دون أي تعديل، مؤكدا استمرار إقامة مواجهاته داخل الولايات المتحدة كما هو مخطط سابقا.