أصاب في ثلاث بطولات: خبير يتوقع هوية بطل مونديال 2026

في ظاهرة لافتة تجمع بين الاقتصاد والرياضة، عاد خبير ألماني متخصص في النماذج التنبؤية للواجهة مجددًا بتوقعات مثيرة حول نهائيات المقبلة، بعد أن حقق سجلاً استثنائيًا في التنبؤ بنتائج البطولات الكبرى خلال السنوات الماضية.

ونقلت "BBC" عن الخبير الاقتصادي يواخيم كليمنت، المقيم في المملكة المتحدة منذ 10 سنوات، تصريحات كشف فيها أن مشروعه البحثي لم يكن يهدف أبدًا إلى تحقيق أرباح من الرهانات، بل كان محاولة لإثبات عبثية التنبؤات الاقتصادية.

وحقق كليمنت شهرة واسعة بفضل دقة توقعاته المتتالية، حيث نجح في ترشيح للفوز باللقب عام 2014، ثم توقع تتويج في نسخة 2018، وأخيرًا رشّح بقيادة للظفر بلقب 2022، وهو ما تحقق فعليًا في المرات الثلاث.



ورشّح كليمنت، منتخب هولندا للفوز بلقب 2026 المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو المقبل في وكندا والمكسيك، في توقع جديد قد يعزز سجله الاستثنائي.



ولا يقتصر نموذج كليمنت على التنبؤ بالبطل فحسب، بل يرسم صورة شاملة لمسار البطولة، حيث يتوقع تحقيق لمفاجأة كبرى بإقصاء في الدور الثاني، فيما يرجح خروج اسكتلندا من دور المجموعات.



كما يتنبأ النموذج ببلوغ إنجلترا الدور نصف النهائي، قبل أن تودع المنافسة على يد ، في إعادة لسيناريو مشابه حدث عام 2006 عندما أقصت البرتغال الأسود الثلاثة بركلات الترجيح.



وصف كليمنت نفسه بـ"المتشائم"، مؤكدًا أن الهدف الأصلي من بحثه كان إظهار "غطرسة الاقتصاديين الذين يعتقدون أنهم قادرون على التنبؤ بأمور لا يفقهون عنها شيئًا".



وأضاف: "والآن تحوّل الأمر إلى محاولة لمعرفة كيف يحدث ذلك. إن حالفك الحظ، سيظنك الناس خبيرًا".



وأشار إلى أنه بعد تحقق توقعه الأول بفوز ألمانيا عام 2014، اعتقد أن الأمر مجرد صدفة، لكن تكرار النجاح في نسختي 2018 و2022 جعله يعيد النظر في منهجيته البحثية.