بسبب "العائلات والأطفال".. تغيير مفاجئ في توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا

ووفقا لما أكده "يويفا"، فإن المباراة النهائية التي ستقام على ملعب "بوشكاش أرينا
"، ستنطلق عند الساعة السادسة مساء بتوقيت وسط أوروبا، بدلا من التاسعة ليلا كما جرت العادة في السنوات الماضية، أي عند الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي
، والـ12 ظهرا بتوقيت برازيليا.
وأوضح الاتحاد الأوروبي
أن القرار يأتي ضمن خطة تهدف إلى تحسين "تجربة يوم المباراة" للجماهير، ومنح العائلات والأطفال فرصة أفضل لحضور النهائي والعودة إلى منازلهم في وقت مبكر وأكثر أمانا، إضافة إلى تسهيل الجوانب التنظيمية واللوجستية داخل المدينة المستضيفة.
ورغم أن الموعد الجديد لاقى ترحيبا من بعض الجماهير، فإنه أثار أيضا حالة من الانقسام في الأوساط الرياضية، خاصة أن مباريات نهائي دوري الأبطال ارتبطت تاريخيا بالأجواء الليلية والتوقيت المتأخر الذي اعتاده عشاق الكرة الأوروبية حول العالم.
كما اعتبر البعض أن التغيير قد يؤثر على التحضيرات البدنية والساعة البيولوجية للاعبين قبل أهم مباراة في الموسم.
ويخوض أرسنال
النهائي القاري
الأول له منذ عام 2006، بعدما تجاوز أتلتيكو مدريد
في نصف النهائي، بينما بلغ باريس سان جيرمان
المباراة النهائية عقب إقصاء بايرن ميونخ
، ليواصل الفريق الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه الأوروبي.
وتتجه الأنظار الآن إلى بودابست التي تستعد لاستضافة واحدة من أكثر النهائيات ترقبا في السنوات الأخيرة، في مواجهة يسعى خلالها آرسنال لحصد أول لقب أوروبي في تاريخه، بينما يطمح باريس سان جيرمان
إلى الاحتفاظ بالكأس للموسم الثاني تواليا ودخول قائمة كبار القارة الذهبية.