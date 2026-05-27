بسبب "العائلات والأطفال".. تغيير مفاجئ في توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا

ووفقا لما أكده "يويفا"، فإن المباراة النهائية التي ستقام على ملعب " "، ستنطلق عند الساعة السادسة مساء بتوقيت وسط أوروبا، بدلا من التاسعة ليلا كما جرت العادة في السنوات الماضية، أي عند الثامنة مساء بتوقيت ، والـ12 ظهرا بتوقيت برازيليا.وأوضح أن القرار يأتي ضمن خطة تهدف إلى تحسين "تجربة يوم المباراة" للجماهير، ومنح العائلات والأطفال فرصة أفضل لحضور النهائي والعودة إلى منازلهم في وقت مبكر وأكثر أمانا، إضافة إلى تسهيل الجوانب التنظيمية واللوجستية داخل المدينة المستضيفة.ورغم أن الموعد الجديد لاقى ترحيبا من بعض الجماهير، فإنه أثار أيضا حالة من الانقسام في الأوساط الرياضية، خاصة أن مباريات نهائي دوري الأبطال ارتبطت تاريخيا بالأجواء الليلية والتوقيت المتأخر الذي اعتاده عشاق الكرة الأوروبية حول العالم.كما اعتبر البعض أن التغيير قد يؤثر على التحضيرات البدنية والساعة البيولوجية للاعبين قبل أهم مباراة في الموسم.ويخوض النهائي الأول له منذ عام 2006، بعدما تجاوز في نصف النهائي، بينما بلغ المباراة النهائية عقب إقصاء ، ليواصل الفريق الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه الأوروبي.