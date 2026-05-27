إنجاز في زمن الحرب وقميص أيقوني.. أبرز 4 ذكريات لمنتخب العراق في كأس العالم

إنجاز في زمن الحربجاء تأهل منتخب " " إلى أكبر بطولات العالم في وقت صعب للغاية، إذ كان العراقيون يعيشون أجواء الحرب العراقية الإيرانية، مما جعل التأهل يحمل قيمة معنوية كبيرة.وخطف منتخب بطاقة الصعود للمونديال بعد فوزه على منتخب بنتيجة 1/3 في مباراة حاسمة أُقيمت في الأراضي .بصمة رغم سوء النتائجوقع منتخب "أسود " في ، إلى جانب منتخبات الباراغواي وبلجيكا وصاحبة الضيافة، .وتعرض لثلاث هزائم متتالية، إذ خسر من الباراغواي بنتيجة 0/1 ومن بنتيجة 1/2 ومن المكسيك 0/1.وعلى الرغم من سوء النتائج، إلا منتخب العراق ترك انطباعًا إيجابيًا من خلال ظهوره في الحدث الكروي الأكبر للمرة الأولى وتقديم لاعبيه للروح القتالية العالية أثناء المباريات.أول هدف عراقي في البطولةسجل الهدف الأول والوحيد لمنتخب بلاده في البطولة، خلال مواجهة قوية أمام بلجيكا، أحدى أفضل المنتخبات آنذاك.وجاء هدف عند الدقيقة 57، إذ تحصل على تمريرة بينية من زميله ناطق هاشم، ثمّ سدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الزاوية البعيدة لحارس المرمى جان ماري فاف.قميص أيقونيفي افتتاح بالبطولة أمام الباراغواي، ارتدى منتخب "أسود الرافدين" قميصًا مختلفًا عن المعتاد، إذ ظهر بالزي الأصفر أو الذهبي، قبل أن يصبح رمزًا بصريًا مرتبطًا بمشاركة الفريق الأولى بالمونديال.