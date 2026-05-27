بعد رحلة استثنائية.. لوكا مودريتش يقرر تعليق حذائه دولياً بعد مونديال 2026

وبحسب ما نشره الصحفي عبر منصة "إكس"، فإن مودريتش البالغ 40 عاما، سيعلن اعتزاله رسميا عقب انتهاء مشاركته مع منتخب كرواتيا في المونديال المقبل، ليضع حدا لمسيرة دولية امتدت لسنوات طويلة مليئة بالإنجازات.وينتظر أن يكمل اللاعب عامه الـ41 في سبتمبر المقبل، في وقت تشير فيه التقارير إلى أنه رفض تمديد عقده مع ، ما يعني رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.وسيكون مونديال 2026 هو المشاركة الخامسة لمودريتش في ، حيث يعد أحد أبرز قادة المنتخب الكرواتي عبر تاريخه الحديث، بعدما خاض 196 مباراة دولية سجل خلالها 28 هدفا، وحقق مع بلاده المركز الثاني في نسخة 2018 والمركز الثالث في نسخة 2022.وعلى مستوى الأندية، لعب مودريتش لعدة فرق بارزة، أبرزها وتوتنهام هوتسبير ودينامو زغرب، إضافة إلى تجاربه المبكرة في كرواتيا والبوسنة، قبل أن ينضم إلى في المرحلة الأخيرة من مسيرته.وكانت أبرز محطاته الفردية تتويجه بجائزة عام 2018، ليكسر هيمنة الثنائي ورونالدو على الجائزة في تلك الفترة، ويؤكد مكانته كأحد أعظم لاعبي خط الوسط في التاريخ الحديث.ومع اقتراب المونديال المقبل، يستعد مودريتش لخوض آخر محطة في مسيرته الدولية، وسط توقعات بأن تكون مشاركته وداعية مليئة بالمشاعر، قبل إسدال الستار على رحلة كروية استثنائية امتدت لأكثر من عقدين.