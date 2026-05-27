بإيرادات قياسية.. ريال مدريد يحطم الأرقام ويؤكد زعامته كأغنى نادٍ في العالم

ويتصدر بالفعل قائمة "ديلويت" لأعلى تحقيقا للإيرادات للموسم الثالث على التوالي، بعدما أنهى الموسم الماضي بإجمالي دخل بلغ 1.161 مليار يورو، ليصبح أول ناد في التاريخ يتجاوز حاجز المليار يورو أكثر من مرة.وتشير التقارير المالية إلى أن النمو الاقتصادي الضخم لريال جاء مدفوعا بطفرة تجارية هائلة، خاصة في قطاع الرعاية والتسويق وحقوق المنتجات الرسمية، إلى جانب العوائد المتزايدة من ملعب "سانتياغو برنابيو" بعد تطويره.وخلال موسم 2024-2025، حقق نحو 594 مليون يورو من الإيرادات التجارية وحدها، بزيادة بلغت 23% مقارنة بالمواسم السابقة، مستفيدا من توقيع عقود رعاية جديدة وارتفاع مبيعات القمصان والمنتجات الرسمية للنادي حول العالم.كما ساهمت بطولة في تعزيز دخل النادي، إضافة إلى العوائد المرتفعة من دوري أبطال أوروبا، رغم خوض الفريق عددا أقل من المباريات في .وعلى مستوى إيرادات المباريات، سجل ريال مدريد نحو 233 مليون يورو، ليصبح من بين أعلى الأندية دخلا من الحضور الجماهيري والمباريات، مستفيدا من الطاقة التشغيلية الجديدة لملعب "سانتياغو برنابيو" الذي تحول إلى مشروع اقتصادي متكامل.وفي إطار خططه المستقبلية، واصل النادي تعزيز شراكاته التجارية، حيث جدد اتفاقه مع شركة " " كراع رئيسي حتى عام 2031، في صفقة تقترب قيمتها من 74 مليون يورو سنويا.كما يجري ريال مدريد مفاوضات متقدمة مع شركة "أديداس" لتمديد وتوسيع عقد الرعاية الحالي، ضمن خطة تستهدف رفع القيمة الإجمالية للرعاة على قميص الفريق إلى نحو 300 مليون يورو سنويا.ويؤكد هذا النمو المالي المستمر قدرة ريال مدريد على الحفاظ على تفوقه الاقتصادي رغم المنافسة القوية من أندية الدوري الإنجليزي وباريس ، خاصة مع اعتماد النادي على نموذج استثماري متوازن يجمع بين النجاح الرياضي والقوة التجارية.